The CW date la première de ‘Stargirl’ et la dernière saison de ‘The 100’

L’adieu de ‘Arrow’ ne sera pas le seul moment traumatisant que nous devrons vivre cette année de la main de The CW, qui a annoncé un nouveau lot de retours et de premières avec lesquels il tentera de ne pas perdre de soufflet avant l’été. La revendication principale dans cette grille renouvelée sera le lancement de la septième et dernière saison de «The 100», qui sera accompagné de la première de “Stargirl” et du retour de “In the Dark”.

Eliza Taylor dans «The 100» et Brec Bassinger dans «Stargirl»

Le retour attendu de ‘The 100’ avec son dernier lot d’épisodes aura lieu le mercredi 20 mai, comme le souligne Deadline. À partir de ce moment, les jeunes protagonistes de la fiction post-apocalyptique populaire commenceront à fermer leurs intrigues. Cependant, ce ne sera pas la fin finale, puisque le créateur de la série originale, Jason Rothenberg, déjà prépare un spin-off.

Cette prolongation ce sera une préquelle qui se déroulera bien avant les événements présentés dans la série originale. Pour le moment, le projet est en phase de développement, mais, dans le cas où il irait de l’avant, il montrerait un groupe de survivants essayant de fonder une société améliorée dans un monde hostile. En Espagne, la conclusion de «The 100» est visible à travers Syfy.

Une nouvelle héroïne

Avant cette date inévitable, La CW vivra la première de ‘Stargirl’, la nouvelle production originale de la plateforme de streaming DC Universe, qui sera diffusé en public à partir du mardi 12 mai dans la bande après «The Flash». En plus de la fiction avec Brec Bassinger, Luke Wilson et Amy Smart, la chaîne ViacomCBS et WarnerMedia a également présentera la deuxième saison de ‘In the Dark’, si applicable le jeudi 28 mai.

