The CW dévoile le synopsis de la finale de la saison de The Flash de Grant Gustin

La CW a publié le synopsis officiel de la finale de la saison 6 de The Flash de Grant Gustin.

Normalement, une saison télévisée régulière de The Flash comprendra 22 ou 23 épisodes et c’était le plan pour la sixième année de la série Grant Gustin. Cependant, la pandémie de coronavirus a contraint les studios à fermer leurs productions en mars, et le tournage n’a pas pu reprendre à ce jour.

Par conséquent, la sixième saison de The Flash sera plus courte cette année et le dix-neuvième épisode servira désormais de finale de la saison. Maintenant, The CW a publié le synopsis officiel de l’épisode final de cette saison et vous pouvez le lire ici:

FINALE DE LA SAISON «LE FLASH» – Barry (Grant Gustin) envisage un plan risqué pour sauver Iris (Candice Patton) du Mirrorverse. Ralph (Hartley Sawyer) tente d’empêcher Sue (star invitée Natalie Dreyfuss) de commettre une grave erreur qui pourrait détruire sa vie. Phil Chipera a réalisé l’épisode écrit par Kelly Wheeler & Lauren Barnett.

The Flash stars Grant Gustin comme Barry Allen, Candice Patton comme Iris West, Danielle Panabaker comme Caitlin Snow / Killer Frost, Carlos Valdes comme Cisco Ramon / Vibe, Tom Cavanagh comme Harrison Wells, Jesse L. Martin comme Joe West, Danielle Nicolet comme Cecile Horton et Hartley Sawyer en tant que Ralph Dibny / Elongated Man.

Le Flash est diffusé le mardi à 20 h 00. ET sur The CW.

Source: The CW

