The CW et Fox annulent les mises à jour télévisées de l’automne en raison d’un coronavirus

La CW et Fox, comme CBS et NBC, ont décidé de supprimer leurs présentations annuelles Fall TV Upfront en direct, en raison de préoccupations concernant l’épidémie de coronavirus.

Au lieu d’une affaire étoilée tenue au centre-ville de New York, The CW, le jeudi 14 mai, mettra en place un plan alternatif pour communiquer sa stratégie et son calendrier aux acheteurs d’annonces et aux journalistes de l’industrie.

Fox, de même, organisera le lundi 11 mai une présentation numérique pour la communauté publicitaire afin de prévisualiser la dernière programmation et le calendrier.

Déjà cette saison Upfront, plusieurs points de vente par câble et en streaming avaient déplacé ou annulé leurs propres présentations prévues plus tôt au printemps. La mi-mai, cependant, est réservée aux présentations éclaboussantes de NBC, Fox, ABC, CBS et The CW, vantant leurs portefeuilles respectifs.

«À la lumière des développements récents et des directives actuelles établies par les responsables de la santé concernant COVID-19, The CW Network a décidé de renoncer à sa présentation en direct traditionnelle en direct… alors que nous nous joignons aux efforts de la communauté pour garantir que la santé et la sécurité de chacun est notre priorité absolue. “, A déclaré le réseau dans un communiqué. “En conséquence, nous explorons actuellement des moyens alternatifs et innovants de communiquer la stratégie globale de CW, présenter notre nouvelle programmation et revenir et présenter notre calendrier d’automne à venir aux annonceurs, presse, l’industrie et nos fans. Nous partagerons des détails supplémentaires au fur et à mesure. »

ABC a encore annoncé son plan actuel pour les Upfronts de la mi-mai.

Les présentations Upfront redéfinies ne sont que le dernier exemple de la façon dont l’épidémie mondiale de coronavirus est affectée aux émissions de télévision et aux événements de l’industrie, avec plus de 1000 cas désormais signalés aux États-Unis. Survivor et The Amazing Race ont retardé la production des saisons à venir; des émissions comme The Tonight Show et Jeopardy! ont commencé à filmer sans public en direct; et Riverdale a temporairement interrompu la production après qu’un membre d’équipage est entré en contact avec une personne testée positive pour le virus COVID-19.