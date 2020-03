The CW lance une toute nouvelle bande-annonce allongée «Stargirl»

Une toute nouvelle bande-annonce étendue pour Stargirl, à la fois sur The CW et DC Universe, a été officiellement publiée.

Nous avons eu notre premier bref aperçu de Stargirl à la fin de l’événement croisé Crisis on Infinite Earths. Maintenant, les fans doivent attendre un peu plus longtemps pour avoir un aperçu complet du monde de Stargirl. Cependant, la prochaine série devrait être diffusée sur DC Universe et The CW.

La CW a publié une toute nouvelle bande-annonce pour Stargirl qui offre un aperçu étendu de la série. Dans la bande-annonce, nous avons un nouveau regard sur Joel McHale’s Starman, S.T.R.I.P.E. et Sportsmaster. Vous pouvez regarder la nouvelle bande-annonce de Stargirl ci-dessous.

Voici le synopsis officiel de Stargirl:

La deuxième étudiante du secondaire Courtney Whitmore qui inspire un groupe improbable de jeunes héros pour arrêter les méchants du passé. Cette nouvelle série DC Universe réinvente Stargirl et la toute première équipe de super-héros, la Justice Society of America, dans une série amusante, excitante et imprévisible créée en 2019, produite par Warner Bros. Television, Mad Ghost Productions et Berlanti Productions.

Stargirl met en vedette Brec Bassinger dans le rôle de Courtney Whitemore, Joel McHale dans le rôle de Starman, Luke Wilson dans le rôle de Pat Dugan et Meg DeLacy dans le rôle de Cindy Burman. La série met également en vedette Amy Smart, Trae Romano, Cameron Gellman, Yvette Monreal, Anjelika Washington, Meg DeLacy, Neil Jackson, Jake Austin Walker, Christopher James Baker et Hunter Sansone. Geoff Johns écrira et produira la première saison de 13 épisodes de Stargirl tandis que Sarah Schechter et le patron d’Arrowverse, Greg Berlanti, seront également producteurs exécutifs de la série.

Stargirl devrait faire ses débuts sur DC Universe le 11 mai et sur The CW le 12 mai. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour toutes les dernières nouvelles sur les émissions de télévision DC pour DC Universe, The CW et HBO Max!

Source: YouTube