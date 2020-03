The CW Return Dates: Nouveaux épisodes de Riverdale, Flash – Horaire complet

La CW fait sa part pour rendre la maison un peu plus facile avec de nouveaux épisodes de Riverdale, The Flash et plus de ses plus grands spectacles. Bien que la production de ces favoris des fans reste fermée en raison de la pandémie de coronavirus, les épisodes terminés reprendront le mois prochain.

Nancy Drew est la première à revenir le 8 avril à 9 / 8c, reprenant après cette révélation révolutionnaire sur la connexion du détective titulaire avec Lucy Sable. (Cliquez ici pour notre interview remplie de spoilers avec les producteurs exécutifs du drame sur la façon dont la vie de Nancy a changé pour toujours.)

De nouveaux épisodes de Riverdale reviendront la semaine suivante – mercredi 15 avril à 20 h – avec son dernier épisode musical, une interprétation de Hedwig et The Angry Inch. (Cliquez ici pour une ventilation de la chanson que chaque personnage interprète.)

The Arrowverse fait également son grand retour plus tard ce mois-ci, avec de nouveaux épisodes de The Flash (20 h) et de DC’s Legends of Tomorrow (21 h) en première le mardi 21 avril. Pendant ce temps, Batwoman (20 h) et Supergirl (21 h) ) reprendront leurs saisons respectives le dimanche 26 avril.

Voici une ventilation complète de la reprise des nouveaux épisodes:

MERCREDI 8 AVRIL

21 h Nancy Drew

MERCREDI 15 AVRIL

20 h Riverdale

JEUDI 16 AVRIL

20 h Katy Keene

21 h In the Dark (première de la saison)

MARDI 21 AVRIL

20 h Le Flash

21 h DC Legends of Tomorrow

DIMANCHE 26 AVRIL

20 h Batwoman

21 h Supergirl

Charmed, Dynasty et Roswell, au Nouveau-Mexique, ont été exclus de cette liste, car ils diffusent actuellement tous des épisodes originaux comme prévu.

Parmi les autres événements centrés sur la CW qui méritent d’être inscrits dans votre calendrier, citons la première de la saison finale des 100 le mercredi 20 mai (20 h) et la première de la série Stargirl de DC le mardi 19 mai (20 h).

Quelle émission CW avez-vous le plus manqué? Et quelles sont les saisons potentiellement raccourcies qui vous inquiètent? Déposez un commentaire avec vos réflexions ci-dessous.