The CW Summer Premiere Dates: Burden Of Truth Saison 3 – Horaire complet

Kristin Kreuk ramène Burden of Truth à The CW cet été, rejoignant une série de visages familiers allant des humoristes improvisés aux flics infiltrés.

Le réseau a dévoilé sa programmation de premières estivales, à commencer par le retour de Masters of Illusion le vendredi 15 mai (8 / 7c). Ceci est suivi de la première de la troisième saison de Burden of Truth le jeudi 21 mai (20 h). Nous verrons également une nouvelle saison d’importation britannique Bulletproof le mercredi 17 juin (21 h), ainsi que de nouveaux épisodes de Whose Line Is It Anyway? (20 h) et Penn & Teller: Fool Us (21 h) le lundi 22 juin.

Voici une ventilation complète du retour de chaque émission:

VENDREDI 15 MAI

20 h Masters of Illusion (première de la saison)

20 h 30 Masters of Illusion (nouvel épisode)

JEUDI 21 MAI

20 h Burden of Truth (première de la saison)

21 h In the Dark (nouvel épisode)

MERCREDI 17 JUIN

21 h à l’épreuve des balles (première de la saison)

LUNDI 22 JUIN

20 h De quelle ligne s’agit-il de toute façon? (nouvel épisode)

20 h 30 De quelle ligne s’agit-il de toute façon? (rediffusion)

21 h Penn & Teller: Fool Us (première de la saison)

Comme indiqué précédemment, The 100 devrait revenir pour sa septième et dernière saison le mercredi 20 mai à 20 h.

Plus tôt cette semaine, The CW a dévoilé les dates de retour au printemps pour les épisodes restants de Riverdale, The Flash, Nancy Drew, Supergirl, Batwoman et DC’s Legends of Tomorrow. Malheureusement, parce que la production a dû être arrêtée sur la plupart de ces séries en réponse à la crise des coronavirus, tous les spectacles de retour ne présenteront pas leur saison terminée comme prévu.

Votre opinion sur la programmation estivale de CW? Déposez-les dans un commentaire ci-dessous.