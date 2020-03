«The Dark Pictures Anthology» revient cet été avec sa deuxième entrée, «Little Hope»

Si vous avez faim pour le suivi de Homme de Medan (lire notre avis ici), vous n’aurez pas à attendre longtemps, car Supermasssive Games a annoncé que la deuxième entrée de L’anthologie des images sombres, intitulé Peu d’espoir, sera lancé sur PlayStation 4, Xbox One et PC cet été.

Sonnant comme quelque chose d’une combinaison de The Fog et The Mist de John Carpenter, l’histoire de Little Hope a quatre étudiants et leur professeur piégés et isolés dans la ville abandonnée de Little Hope. Ils doivent échapper aux apparitions cauchemardesques qui les poursuivent sans relâche à travers un brouillard impénétrable.

“Nous avons été ravis de la réaction des joueurs et du succès de Man of Medan en tant que premier opus de The Dark Pictures Anthology”, a déclaré le PDG de Supermassive Games, Pete Samuels, dans un communiqué de presse. «Nous apprécions vraiment les commentaires de la communauté et l’équipe reste attachée à l’objectif de faire de chaque nouvel épisode de nouvelles expériences d’horreur passionnantes, avec le prochain chapitre, Little Hope, apportant une toute nouvelle et inquiétante histoire d’horreur à l’anthologie.»