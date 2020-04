‘The Disney Family Singalong’ arrive bientôt à ABC

Disney a annoncé la sortie d’un spécial télévisé magique d’une heure, «The Disney Family Singalong», qui est animé par Ryan Seacrest et sera diffusé sur ABC le jeudi 16 avril de 20h00 à 21h00. EDT.

L’événement national unique mettra en vedette des célébrités avec leurs familles alors qu’elles captent leurs chansons préférées de Disney depuis leur domicile. Invités spéciaux confirmés pour des performances et des apparitions à distance: Christina Aguilera, Erin Andrews, Bobby Bones, Michael Bublé, Kristin Chenoweth, Auliʻi Cravalho, Luke Evans, Jordan Fisher, Josh Gad, Derek Hough, Julianne Hough, Carrie Ann Inaba, Little Big Town, Kenny Ortega, Donny Osmond, Thomas Rhett, Amber Riley, John Stamos et bien d’autres membres du portefeuille de The Walt Disney Company, notamment Walt Disney Studios, Walt Disney Television, Disney Music Group, Disney Theatrical Productions et au-delà Des invités supplémentaires et des performances seront annoncés prochainement.

Avec un personnage animé pour guider les paroles à l’écran, le public, les familles, les colocataires et les proches peuvent suivre en parfaite harmonie avec leurs célébrités préférées en chantant des mélodies bien-aimées des classiques de Disney, y compris «Beauty and the Beast», «The Little Mermaid »et« Toy Story »aux favoris des fans plus récents comme« Moana »,« Frozen »et« High School Musical ».

“S’il y a quelque chose que nous avons tous appris au cours des dernières semaines, c’est pour chérir chaque instant et l’importance de la connexion, que ce soit par le rire, les histoires ou la musique. Nous espérons que nous pourrons aider à créer de nouveaux moments inoubliables dans la maison de chacun d’une manière que seule la magie de Disney peut faire », a déclaré Karey Burke, présidente d’ABC Entertainment.

L’émission diffusera également des messages d’intérêt public avec des talents de toute la chaîne de télévision Walt Disney afin de sensibiliser le vaste réseau et les ressources de Feeding America aux personnes du pays qui se trouvent dans des circonstances inconnues et confrontées à la faim pour la première fois en raison de COVID-19. Les familles et les membres vulnérables de la communauté qui ont besoin d’aide peuvent visiter FeedingAmerica.org/FeedTheLove pour en savoir plus sur la réponse de Feeding America COVID-19 et comment trouver des banques alimentaires locales pour obtenir de l’aide.

«The Disney Family Singalong» est produit par Done + Dusted. Les producteurs exécutifs sont Hamish Hamilton, Katy Mullan et Raj Kapoor de Done + Dusted.

Aucune sortie Disney + n’a encore été confirmée, mais avec cette musique spéciale de nombreux films classiques de Disney, je m’attendrais à ce que le spectacle soit finalement ajouté à Disney +.

Êtes-vous impatient de cet événement spécial?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

