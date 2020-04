‘The Division’ Movie Netflix: Ce que nous savons jusqu’à présent

Un nouvel original passionnant à attendre dans le futur est l’adaptation Netflix de la série de jeux vidéo à succès The Division. Les détails sont limités, mais voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur The Division.

The Division est un thriller d’action Netflix Original basé sur le jeu vidéo du même nom et adapté du scénario écrit par Rafe Judkins. Le metteur en scène est David Leitch, qui a récemment réalisé Deadpool 2 et le spin-off Fast & Furious Hobbs & Shaw.

Quelle est la date de sortie de Netflix pour The Division?

Il est encore beaucoup trop tôt pour savoir quand nous recevrons The Division sur Netflix.

Comme la production n’a pas encore commencé, sans parler du début improbable tant que la pandémie de coronavirus n’est pas terminée, il est plus que probable que nous ne verrons The Division que début 2022.

Il convient de noter que si Ubisoft prévoit de publier un troisième opus de la franchise de jeux vidéo, il y a toutes les chances que les dates de sortie du jeu vidéo et du film coïncident.

Quelle est l’intrigue de The Division?

La Division suivra le même scénario de base que le jeu vidéo sur lequel elle est basée:

Dans un avenir proche, un virus dévastateur est diffusé sur les citoyens de New York le vendredi noir. Le virus, transmis par le papier-monnaie, tue des millions de personnes dans la ville et le peu de vestiges de la société est tombé dans le chaos. Un groupe d’agents hautement qualifiés est chargé d’aller à New York et de sauver tous les survivants potentiels.

Quel est le statut de production de The Division?

Statut officiel de la production: développement actif (Dernière mise à jour: 16/04/2020)

Bien que le film soit actuellement en développement actif, la production de The Division ne devrait pas commencer avant la fin de 2020 ou le début de 2021.

Il est peu probable que le tournage soit retardé, mais cela dépend actuellement du statut des États-Unis, et en particulier de New York, d’ici la fin de 2020. De nombreuses personnes ont malheureusement perdu la vie à cause de la pandémie de coronavirus en cours.

Ubisoft Motion Pictures produira la fonctionnalité avec des lieux de tournage qui se dérouleront à New York, au même endroit que le jeu vidéo.

Qui sont les acteurs de The Division?

Au moment d’écrire ces lignes, seuls deux acteurs ont été confirmés pour jouer dans The Division, Jake Gyllenhaal et Jessica Chastain.

Les rôles des deux leads n’ont pas encore été confirmés.

Avez-vous hâte de voir The Division sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!