The-Dream annonce la date de sortie de “Sextape IV”

Alors que les fans sont enfermés à la maison, The-Dream leur donne un autre Sextape.

Le roi du R&B va de l’avant et prévoit de sortir le quatrième opus de sa série Sextape. S’adressant à Instagram, il a annoncé que Sextape 4 arrivera aux principaux services de streaming le 17 avril. Après avoir débattu de l’opportunité de le publier lors d’une pandémie mondiale, il a décidé que le moment était plus propice que jamais.

«SXTP4! 17 avril. Honnêtement, je ne voulais pas le dire avec ce qui se passe dans le monde et ici! ” dit The-Dream. «J’avais tellement de gens qui me téléphonaient, AUCUNE musique n’est ce dont nous avons besoin plus que jamais. Amour et bénédictions à tous ceux qui sont touchés par ce moment de notre vie. 4-17 partout! »

Il a précédemment taquiné la tracklist, qui comprend 13 chansons avec des titres provocateurs tels que «Passion», «Hard 4 Me», «Ecstasy» et «F ** k My Brains Out».

Sextape 4 suit Ménage à Trois 2018: Sextape Vol. 1, 2, 3. L’album en trois volumes se composait de 40 confitures pour faire des bébés, dont «Challenger», «Bedroom» et «Super Soaker».

Le hitmaker lauréat d’un Grammy peut également être entendu aux côtés de JAY-Z sur la démo inédite de “Holy Grail” ainsi que sur le nouvel album de Jay Electronica, A Written Testimony.

The-Dream a récemment rendu hommage à Bill Withers en interprétant à la maison une reprise de «Ain’t No Sunshine» de la légende de la soul. “M. Withers était l’un des artistes les plus influents de notre temps”, écrit-il. “Pour The Great Bill Withers Rest, vous le méritez, laissez-nous en tant que musiciens vous honorer en le prenant d’ici.”