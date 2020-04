The-Dream et Jhené Aiko Connect sur ‘Wee Hours’

Le SXTP4 de The-Dream est arrivé vendredi, mettant en vedette une collaboration avec Jhené Aiko, qui apparaît sur les “Wee Hours”.

Terius Nash canalise Prince alors qu’il chante en falsetto sur la confiture pour bébé. “Et je suis toujours ouvert 24 heures, sept jours, les week-ends, fille que nous sauvons”, chante The-Dream avant que Jhené ne domine la piste sensuelle. “Venez, frappez ça / Ensuite, nous prenons des douches / Puis une chienne sort en sentant les fleurs / Frappez à nouveau cette merde”, répond-elle.

S’adressant à Apple Music, The-Dream a révélé pourquoi il se connectait avec la chanteuse Chilombo. “J’ai parlé à [Jhené] beaucoup dernièrement. Quand je l’écoute, je me dis: “Oh ouais, c’est moi” “, a-t-il dit. «J’ai besoin de la crudité de ce que c’est. Je n’ai pas besoin de toi, taureaux **, et ça arrive rarement comme ça. La seule autre personne qui est simple comme ça – plus probablement sur le plan personnel – est Rih[anna], comme si elle parlait de ce qu’elle faisait. Et c’est ce que je ressens pour Jhené. “

Plus tôt cette semaine, Jhené et son petit ami Big Sean ont fait monter la température lorsqu’ils sont allés en direct sur Instagram, flirtant devant les fans. À un moment donné, Sean lui a même dit que sa proposition de mariage était «en préparation».

SXTP4, le quatrième opus de la série Sextape de The-Dream, propose de nombreuses autres coupes prêtes à l’emploi pour votre liste de lecture de quarantaine et de détente. Diffusez-le ici.