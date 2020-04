The-Dream Spices choses avec des confitures lentes “SXTP 4”

Si vous n’avez pas encore de Bae de quarantaine, SXTP 4 vous fera souhaiter en avoir un. The-Dream a terminé 2018 en beauté en partageant Ménage à Trois: Sextape Vol. 1, 2, 3, et le producteur-compositeur-interprète primé aux Grammy Awards a décidé qu’il était temps d’abandonner un autre projet solo. L’album de 13 pistes de The-Dream vous mettra dans l’ambiance de baisser les lumières et n’héberge qu’un seul long métrage de la propre chanteuse de L.A., Jhené Aiko.

“J’ai SXTP 4 & 5 prêt à sortir et j’étais sur le point de travailler sur la bande 6”, a révélé The-Dream. “J’ai commencé l’école en janvier, donc je suis allé à l’école, tous les jours sur le campus, travaillant, me cassant le cul. Je pensais à [releasing the album] mais je voulais m’assurer que ça sortait dans le bon sens, au bon moment. Mais ce n’était pas une pression. Je refroidissais juste. “

Lorsque tout le monde a été mis en lock-out en raison de la mise en quarantaine, The-Dream a déclaré que les fans ont commencé à le frapper pour de la nouvelle musique, alors il a décidé de donner au public ce qu’il demandait. Diffusez SXTP 4 et dites-nous ce que vous pensez des derniers efforts de la série sensuelle de The-Dream.

Liste des pistes

1. Passion

2. Rien ne se sentira pareil

3. Sang

4. Wee Hours ft. Jhené Aiko

5. Hard 4 Me

6. Avis

7. Spirituel

8. Extase

9. Travail corporel

10. F * ck My Brains Out

11. Dites quelque chose

12. Faites attention

13. Coltrane

