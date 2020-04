«The Eddy» Review: Netflix Drama, Damien Chazelle, Andre Holland

The Eddy ressemble au genre de série que seul Netflix débourserait de l’argent pour gagner de nos jours: une tranche de vie artistique et atmosphérique dans un club de jazz parisien et tourné en grande partie en français qui s’attarde sur ses personnages comme une fumée de cigarette tenace. Tourné en shaky-cam, style cinéma vérité par le lauréat d’un Oscar Damien Chazelle (La La Land, Whiplash), qui réalise les deux premiers épisodes et sert de producteur exécutif, The Eddy (débutant le vendredi 8 mai sur le streamer) joue comme un film indépendant – et, comme un, attirera probablement une suite étroite mais farouchement passionnée. Les quatre épisodes que j’ai vus ont des problèmes narratifs à résoudre, bien sûr, mais le cinéma est parfois magnifique, et il parvient à capturer une énergie et une beauté dont les séries plus raffinées ne peuvent que rêver.

André Holland (The Knick, Castle Rock) incarne Elliot, un célèbre pianiste de jazz et propriétaire du club titulaire. Il est littéralement un Américain à Paris, trébuchant sur le peu de français qu’il connaît tout en jonglant avec une relation compliquée avec la chanteuse du club (et son ex) Maja, jouée par la percée de la guerre froide Joanna Kulig. Son copropriétaire Farid (Tahar Rahim) a cependant des relations commerciales louches et une tragédie dans l’épisode pilote plonge Eliot dans une chute émotionnelle – mais conduit à une catharsis magnifique grâce au pouvoir de la musique.

Il y a beaucoup à aimer à propos de The Eddy d’un point de vue purement cinématographique: il est vaguement structuré et inhabituellement patient, utilisant des gros plans intimes qui nous permettent de voir chaque petit geste sur le visage des acteurs. C’est très multiculturel, avec un casting plein d’acteurs internationaux et beaucoup de langues différentes parlées. Mais surtout, elle est profondément amoureuse de la musique. Chaque scène est saturée de musique, avec des performances complètes qui se jouent pendant des minutes à la fois. Il romance la vie d’un musicien, mais il révèle aussi les pièges; il nous montre comment il y a une main humaine derrière chaque plunk du piano. En tant que série, cela ressemble beaucoup au jazz hot-house qui émane du club d’Elliot: désordonné, imprévisible, excitant, palpitant de vie.

Il peut cependant être patient d’une faute; l’histoire serpente un peu dès que la musique s’arrête. La fille américaine d’Elliot, Julie, jouée par Amandla Stenberg (The Hate U Give), vient vivre avec lui à Paris, et bien que Stenberg ait un vrai talent, Julie est bratty et entêtée d’une manière que nous avons vue auparavant. De plus, un sous-complot de crime complètement inintéressant prend de plus en plus d’espace narratif dans les épisodes ultérieurs et se sent comme un encombrement inutile. Cela ne fait qu’empêcher les points forts de The Eddy: la musique et la vérité émotionnelle non filtrée trouvée dans les scènes lorsque les personnages parlent et vivent leur vie.

Holland est un acteur doué, et j’étais ravi de le voir jouer un rôle principal charnu dans lequel enfoncer ses dents. Mais la marque de narration de The Eddy est trop fragmentée pour lui donner suffisamment de temps pour briller; il se concentre sur un personnage différent dans chaque épisode, et gaspille beaucoup d’élan narratif de cette façon. Même avec tout cela, cependant, il y a des moments de vraie beauté ici: des blessés qui traitent leur douleur par la musique et trouvent un moyen de se connecter sans mots. Ce n’est certainement pas un spectacle pour tout le monde, ni même pour la plupart des gens, mais comme le club d’Elliot, The Eddy pourrait attirer une foule fidèle tout de même.

THE TVLINE BOTTOM LINE: Le drame Netflix de Damien Chazelle, The Eddy, est une lettre d’amour artistique à la musique qui trébuche sur l’histoire mais émet des émotions.