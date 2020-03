‘The Ellen DeGeneres Show’ et 8 autres programmes de télévision sont laissés sans public aux États-Unis en raison du coronavirus

La planète entière est confrontée à une situation vraiment exceptionnelle. L’expansion rapide du coronavirus (CODVID19) dans le monde a amené différents gouvernements à prendre des mesures importantes et des mesures drastiques pour essayer d’arrêter cette contagion rapide. Quelque chose qui se passe par exemple aux États-Unis, qui s’accumule aujourd’hui 1 039 personnes infectées, 37 morts et 8 récupérées. Au-delà de l’ensemble des mesures prises par le gouvernement dirigé par Donald Trump, les différents gestionnaires de séries et de programmes de divertissement du pays se joignent également, incorporant des changements notables dans leur production.

Ellen DeGeneres

Un exemple clair est celui de «The Ellen DeGeneres Show», l’un des formats les plus emblématiques de la télévision américaine. Les responsables du programme dirigé par Ellen DeGeneres ont décidé de conserver les enregistrements du format mais le font aucun public invité dans le studio. L’intention est donc d’essayer de réduire la propagation du virus et d’éviter de nouvelles sources possibles, telles que les études à domicile dans lesquelles le programme est mené. De cette façon, pour l’instant l’espace restera ainsi du 16 mars jusqu’à un nouvel ordre, et c’est que, comme en ont communiqué les responsables, “La mesure sera réexaminée en permanence”.

Mais ce n’est pas le seul programme concerné par cette mesure et c’est qu’il existe de nombreux espaces de divertissement en prime time et en fin de soirée qui ont également décidé de se passer de personnes dans leur studio, garantissant ainsi l’état de santé de leurs employés. Les espaces qui ont déjà annoncé qu’ils prendront cette mesure sont “Late Show With Stephen Colbert” de CBS, “Tonight Show Starring Jimmy Fallon” de NBC et “Late Night With Seth Meyers” de Comedy Central et “The Daily Show with Trevor Noah”, ‘Last Week Tonight with John Oliver’ de Bravo, ‘Watch What What Happens Live’, ‘Full Frontal with Samantha Bee’ de TBS et ‘The Greg Gutfeld Show’ de Fox News Channel.

Tel a été le message de Trump aux citoyens à la télévision

Ces mesures interviennent parallèlement à un message important adressé à la nation Donald Trump, président américain, s’est produit à l’aube du 11 au 12 mars et a été diffusé en direct à la télévision. La principale mesure annoncée par le politicien a été la suspension du vendredi 13 mars aux 30 prochains jours de tous les voyages des pays d’Europe aux États-Unis, à l’exception du Royaume-Uni. Une mesure qui, pour l’instant, ne concernera que les étrangers a été dans les 26 pays de l’espace Schengen au cours des 14 derniers jours, pas des biens ou des résidents des États-Unis ni leurs plus proches parents. Trump n’a pas hésité non plus à classer le coronavirus comme un “virus étranger”, et a durement inculpé l’Union européenne car il considère que “n’a pas pris les mêmes précautions et n’a pas restreint les voyages en provenance de Chine et d’autres sources”.

.