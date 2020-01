The Epic Led Zeppelin Drumbeat The Beastie Boys Used on ‘Rhymin and Stealin’

Lorsque les Beastie Boys faisaient leur apparition sur la scène musicale à la fin des années 70, le groupe comptait quatre membres et jouait du punk hardcore. Dans cette scène, des groupes d’arène-rock comme Led Zeppelin, Pink Floyd et AC / DC étaient considérés comme des dinosaures.

Dans le Beasties Boy Book (2018), le membre fondateur Mike D a décrit le code de la scène musicale dans laquelle il était. “Lorsque vous découvrez le punk pour la première fois, c’est en quelque sorte votre travail de détester le rock classique”, a-t-il déclaré. Mais cela allait changer.

Après avoir rencontré le producteur Rick Rubin et déplacé le groupe vers le rap, les Beasties ont adoré Zep et d’autres titans du rock des années 70. Sur «Rhymin and Stealin», le premier morceau du premier album du groupe, un riff de guitare Black Sabbath soutient les rimes d’Ad-Rock, MCA et Mike D.

Mais vous pourriez dire que le travail de batterie de John Bonham de Zep joue un rôle encore plus important dans la chanson. Ce battement de monstre est venu directement de la piste finale de Led Zeppelin IV.

La batterie de «When the Levee Breaks» a fait «Rhymin and Stealin» go

Adam Yauch (MCA), Mike Diamond (Mike D) et Adam Horovitz (Ad-Rock) des Beastie Boys | Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via .

Une fois que Rubin a montré aux Beasties le meilleur du catalogue rock et métal, le groupe a commencé à craquer. “Nous n’avions pas le droit d’aimer ça”, a expliqué Ad-Rock dans Beasties Book. “Mais c’était comme quand un petit enfant ne mange pas quelque chose de délicieux parce qu’il ne l’a jamais essayé. Nous l’avons essayé et nous l’avons aimé. “

Bientôt, le groupe a eu la même réaction que des millions de fans de Zep ont eu au fil des ans. “Led Zeppelin était plus grand que f-king great”, a déclaré Ad-Rock. Il a cité «Good Times Bad Times» (du premier album de Zep) comme l’une des deux chansons qui ont défini cette époque (vers 1985) pour les Beasties.

Après cette tournée, de retour à ses propres appareils à New York, Ad-Rock a rendu visite au MCA de Brooklyn et a trouvé sa cohorte travaillant sur une boucle de bande d’un autre classique de Zep: «When the Levee Breaks», le plus proche du blockbuster du groupe. quatrième album.

Ad-Rock s’en souvenait comme d’une sorte d’expérience religieuse. “Le son et le visuel étaient tellement magiques pour moi”, écrit-il. Et, avec quelques égratignures record, ce battement de signature de Bonham a fait prendre son envol à Licensed to Ill.

Les Beasties ont également utilisé le riff “The Ocean” de Jimmy Page sur “Licensed to Ill”

Jimmy Page et John Bonham de Led Zeppelin se produisent sur scène à Ahoy le 12 janvier 1975 à Rotterdam, Pays-Bas. | Gijsbert Hanekroot / Redferns

Les Beasties n’ont pas arrêté d’échantillonner Zep sur “Rhymin et Stealin”. Plus tard dans Licensed to Ill, vous entendez la guitare de Jimmy Page parcourir “She’s Crafty”. Le riff d’ouverture de Page à “The Ocean” ajoute beaucoup de punch à cela Chanson des bêtes.

Le travail de guitare de Page apparaît à nouveau (brièvement) sur la deuxième face de l’album. Sur «Time to Get Ill», les Beasties échantillonnent un morceau rapide du riff «Custard Pie» de Physical Graffiti. (Il répond à un échantillon de «Down on the Corner» de Creedence Clearwater Revival.)

Avec le recul, les Beasties ont crédité Rubin d’avoir apporté la lourdeur du métal dans la musique. “Personne n’essayait de rapper sur de vrais riffs de guitare heavy metal”, a écrit Ad-Rock. “Rick Rubin devrait à coup sûr obtenir le crédit pour cela.”

