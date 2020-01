“The Equalizer” Reboot avec Queen Latifah Lands CBS Pilot Order

HISTOIRES CONNEXES

Après avoir frappé le grand écran, The Equalizer est de retour à la télévision: CBS a officiellement donné une commande pilote pour un redémarrage du drame policier de la fin des années 80, avec maintenant la reine Latifah dans le rôle-titre, a appris TVLine.

La série originale a été diffusée sur CBS de 1985 à 1989 et mettait en vedette Edward Woodward dans le rôle de Robert McCall, un ancien officier des opérations secret qui tentait de réparer ses péchés passés en offrant, généralement gratuitement, ses services de dépanneur, de protecteur et d’enquêteur (ou ce que nous appelons maintenant simplement un «fixateur»).

Cette «réinvention» de la série classique met en vedette Queen Latifah comme «une figure énigmatique qui utilise ses vastes compétences pour aider ceux qui n’ont nulle part ailleurs à se tourner». Les producteurs exécutifs de Castle, Andrew Marlowe et Terri Miller, styliseront le pilote et co-créateur de la série originale Richard Lindheim est également à bord en tant qu’EP. (Le redémarrage a été annoncé pour la première fois en novembre.)

Les précédents crédits télévisés de Queen Latifah incluent Star, Single Ladies, Living Single et, plus récemment, ABC Little Mermaid Live, dans le rôle d’Ursula.

La série originale Equalizer a finalement – et nous voulons dire finalement – a donné lieu à une adaptation sur grand écran en 2014, avec Denzel Washington, ainsi que la suite de 2018 dont vous entendez probablement parler pour la première fois, The Equalizer 2.