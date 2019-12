The Expanse: Ashford & # 039; s Explained Death (& Why It Necessary)

L'étendue la saison 4 emmène Ashford dans une direction très différente, améliorant ainsi considérablement le personnage. Présentée pour la première fois dans la saison 3, Klaes Ashford agit comme la main droite ombragée de l'Anderson Dawes tout aussi indigne de confiance et parcourt une ligne principalement antagoniste. Mis à part une série de discours verbaux avec le capitaine du batteur du Behemoth, Ashford tire sur le Rocinante en réponse à un faux message et est le principal ennemi de la finale de la saison 3 de The Expanse, intentionnellement erroné de détruire la porte du Ring malgré la croyance de Holden qui le fera. détruire tout le système solaire. Alors que les deux parties luttent pour le contrôle, Ashford organise effectivement une mutinerie à bord du Behemoth et ordonne l'exécution de ceux qui suivent Holden.

En dépit d'être une douleur dans le puits du réacteur pendant la saison 3, Klaes Ashford revient dans The Expanse saison 4, la première diffusion de l'émission sur Amazon Prime. Avec une alliance maintenant en place entre Dawes et Fred Johnson, Ashford revient à son poste de commandant en second du Behemoth, mais travaille maintenant sérieusement et en coopération aux côtés de Drummer. Malgré quelques désaccords fugitifs entre les deux, ils présentent un front uni et Ashford semble sacrifier ses anciennes méthodes en faveur de la protection de la paix existante entre la Terre, Mars et la Ceinture.

En fin de compte, Ashford donne sa vie pour cette cause. L'émergence du rebelle Belter Marco Inaros menace de provoquer le chaos et la guerre entre les 3 parties, et Ashford choisit de traquer le terroriste personnellement. Dans la bataille finale, Ashford se rend jusqu'au pont du navire ennemi et blesse même Inaros, mais la marée tourne avec l'apparition du fils de Marco avec Naomi Nagata, Filip. En infériorité numérique, Ashford reçoit une exécution de sas, mais semble envoyer un enregistrement secret à un allié avant son départ. Ce sort diffère considérablement de celui d'Ashford dans les romans originaux de The Expanse, dans lesquels le méchant est toujours vivant.

Apparaissant dans Abaddon's Gate, Ashford est plus un méchant simple et peu aimable dans les livres que le personnage de David Strathairn à la télévision. Bien que l'on puisse affirmer que le live-action Ashford fait les mauvaises choses pour les bonnes raisons, ou agit d'une manière qu'il estime être la meilleure pour la ceinture, le personnage du livre est plus fier et égoïste, avec une séquence méchante distincte. La même lutte finale de la saison 3 de la série télévisée se produit dans les livres, mais avec un Ashford plus incontrôlable, qui assassine l'ami de Naomi Samara tout en se rassemblant contre Holden, créant un type de méchant plus unidimensionnel que le militaire en conflit de Strathairn.

Alors que la saison 3 de The Expanse avait déjà ajouté plus de couches à Ashford qu'il n'en affiche dans les livres, la saison 4 prend le personnage et le transforme en quelque chose que le matériel source ne grâce à un arc de rédemption convaincant et tragique. Avec des allusions aux membres de la famille qui auraient pu être perdues, Ashford mûrit entre les saisons, transformant un dévouement hagard à la violence en une figure de père las et plus sage cherchant à réparer les indiscrétions passées. Ashford tente vaillamment de maintenir la paix quand tout le monde autour de lui a l'intention de se déchirer, il défend Drummer alors qu'il l'aurait précédemment sapée pour prendre le pouvoir, et il considère que la paix pour tous pourrait être la meilleure chose pour son propre genre. Bien sûr, il y a des flashs de la vieille trahison d'Ashford – il utilise certainement un allié comme bouclier humain lors de l'embarquement sur le navire de Marco – mais The Expanse saison 4 prend un personnage relativement simple des livres et en fait l'une des personnalités les plus complexes de toute la série .

Ce développement amélioré rend la mort éventuelle d'Ashford d'autant plus efficace que le public s'est attaché au personnage au cours de la saison. De plus, le fait que le rôle d'Ashford dans les livres ait déjà joué à ce stade de l'histoire signifie essentiellement que sa mort à l'écran est peu susceptible de provoquer des bosses narratives. Tant d'adaptations en direct font l'erreur de tuer prématurément un personnage important; The Expanse évite cet écueil en construisant un personnage que les livres ont supprimé, puis en les utilisant comme une mort dramatique de fin de saison.

L'étendue la saison 4 est actuellement diffusée sur Amazon Prime.

