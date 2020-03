‘The Falcon and The Winter Soldier’ ​​arrête son tournage à Prague pour le coronavirus

Le tournage de ‘The Falcon and The Winter Soldier’ ​​n’est pas un chemin de roses. Après la suspension de son tournage à Porto Rico en janvier en raison d’un tremblement de terre dévastateur, c’est le coronavirus qui a empêché la progression de la production, qui avait déjà déménagé à Prague pour entreprendre une brève partie de son tournage, et a dû s’incliner et retourner à Atlanta à l’avance.

Sebastian Stan et Anthony Mackie dans “Captain America: Civil War”

Comme le souligne Deadline, les enregistrements de la série Disney + à Prague ont commencé vendredi dernier et devaient s’étendre sur une semaine. Cependant, les restrictions appliquées par le gouvernement tchèque, comme la fermeture de centres éducatifs ou l’interdiction d’événements de plus d’une centaine de personnes, ont conduit la production ambitieuse à paralyser la production et retourner aux États-Unis.

À l’heure actuelle, on ne sait pas si ce segment de tournage sera repris dans la capitale tchèque lorsque la crise des coronavirus se calmera, mais, comme le souligne le média mentionné ci-dessus, il semble “peu probable” que l’équipe revienne dans la ville européenne emblématique. Par conséquent, le casting dirigé par Sebastian Stan et Anthony Mackie devra reprendre l’enregistrement dans l’État de Géorgie, où il a été développé au cours des derniers mois.

La série pionnière

«Le faucon et le soldat de l’hiver» Charge sur tes épaules la responsabilité d’être la première série Marvel originale pour Disney +, situé, bien sûr, dans l’univers de la société de super-héros qui a dominé le box-office mondial ces derniers temps. Sa première aura lieu en août, tandis qu’à la fin de l’année, nous pouvons voir «WandaVision», puis «Loki», «Mme. Marvel ‘ou’ Moon Knight ‘.

