‘The Falcon and the Winter Soldier’ ​​arrive en août chez Disney + et ‘WandaVision’ en décembre

La stratégie Disney + passe par l’événement plus que la saturation. Par conséquent, il y aura de la place pour respirer entre leurs sorties originales, car, en principe, les productions les plus ambitieuses ne se chevaucheront pas. Avec cette idée en tête, le géant du divertissement a dévoilé quand peut-on voir les premières itérations de Marvel sur la plateforme de streaming nouveau-né, qui respectera le calendrier des films de la franchise.

Anthony Mackie dans le rôle de Sam Wilson dans “Ant-Man”

Comme prévu, le premier arrivé sera «Le faucon et le soldat de l’hiver», qui sera présenté en août, comme le collecte TVLine. Cette branche des événements dans “Avengers: Endgame” prend comme protagonistes Sam Wilson (Anthony Mackie) et Bucky Barnes (Sebastian Stan), qui ils entreprendront une aventure exigeante qui les emmènera parcourir la planèteet se soutenir mutuellement.

Et pour clôturer l’année, nous pouvons profiter de «WandaVision», dont le lancement est prévu pour décembre. Ce projet déconcertant rassemble les personnages incarnés par Elizabeth Olsen et Paul Bettany, seulement que ses pouvoirs seront contenus dans un style plus typique de la sitcom classique que le titre canonique des super-héros. Du moins, il semble que ce soit le cas pour les premières images publiées lors du Super Bowl, mais tout laisse à penser que la série réalisée par Matt Shakman réserve de nombreuses surprises pour sa première.

Super-héros pendant un certain temps

Les sorties respectives de ‘The Falcon and the Winter Soldier’ ​​et ‘WandaVision’ s’intègrent parfaitement dans le calendrier de Marvel Cinematic Universe, qui commencera sa quatrième phase avec “Black Widow” le 30 avril et franchira sa prochaine étape avec le stellaire “The Eternals” le 30 octobre. À terme, tous ces titres coexisteront dans Disney +, qui compte aujourd’hui 28,6 millions d’utilisateurs en attente de leur arrivée en Europe et dans d’autres territoires clés.

