The Falcon and The Winter Soldier annule le tournage à cause du coronavirus | Instagram

Les enregistrements de la série Le faucon et le soldat d’hiver Ils avaient commencé ce vendredi à Prague, en République tchèque, mais ont été radicalement interrompus en raison de la propagation du coronavirus.

Ceci est l’une des productions le plus attendu de l’univers Marvel, où des événements se produiront après Avengers: endgame.

Malheureusement c’est Ce n’est pas la première fois que le tournage est reporté, comme vous vous en souvenez, le projet allait être enregistré à Porto Rico mais en raison de catastrophes, ils ont dû changer les plans.

La production allait bien après avoir enregistré ses scènes à Atlanta, mais tout a changé quand il a tout déménagé à Prague la semaine dernière.

Malheureusement, la grave situation sanitaire mondiale due au coronavirus a forcé Marvel à arrêter la production de la série attendue.

L’équipe et le casting de la production ont été invités à retourner à Atlanta pour le risque de contagion, selon le rapport Deadline.

Pour l’instant il es inconnu s’ils attendent pour enregistrer en Europe ou simplement changent de lieu, attendez de voir quelle décision ils prennent.

Cette série traitera de Falcon et du soldat d’hiver, qui devront affronter le gouvernement qui cherche le remplacement de Captain America.

Disney prévoit de lancer The Falcon et The Winter Soldier exclusivement sur Disney + suivant mois d’août, nous devons juste attendre qu’ils continuent de filmer et ne plus être affectés.

Ce sera incroyablement le première production de Marvel exclusif pour la plate-forme Disney + et espère être un succès.

Malheureusement, l’expansion rapide du coronavirus est affectant toutes sortes d’industries et la liste s’allonge de plus en plus.

Le tournage du septième film de “Mission: Impossible” en Italie a également été touché par le virus et arrêté, tout comme les premières de bandes telles que “Mulan” et “Sonic the Hedgehog” ont dû être reportées dans la plupart des pays. touchés par l’épidémie.

