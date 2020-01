“The Finest Hours” supprimé de Disney + aux États-Unis

Disney + a fait retirer un autre film de sa bibliothèque aux États-Unis, avec The Finest Hours en 2006, qui est désormais porté disparu par les membres de notre groupe Facebook Disney Plus.

Plus tôt ce mois-ci, un certain nombre de titres ont été supprimés de Disney + aux États-Unis, dont Home Alone, Pirates des Caraïbes: Dead Men Tell No Tales et bien d’autres. Beaucoup de ces titres ont été ajoutés à d’autres plateformes de streaming, telles que Fubo TV, car ils avaient des contrats en place avant le lancement de Disney +.

Cependant, certains titres qui ont été supprimés ont été ajoutés à Disney +, y compris Mickey, Donald, Goofy: The Three Musketeers, Avalon High et Never Been Kissed. Il est donc possible que “The Finest Hours” soit bientôt réintégré dans Disney +, car il pourrait s’agir simplement d’un problème technique.

Il y aura cependant un moment dans le futur où “The Finest Hours” sera probablement supprimé de Disney + aux États-Unis, car tous les films de 2016 à 2018, devront revenir à Netflix pour une courte période à partir de 2025. Cette est dû à un contrat existant avec Netflix pour la fenêtre «Payer», à moins que Netflix et Disney ne soient en mesure de conclure un accord avant cette date.

Si «The Finest Hours» a été supprimé pendant une courte période, puisque tous les titres seront finalement disponibles sur Disney + une fois les contrats existants arrivés à expiration, Disney doit commencer à être plus proactif pour informer les abonnés de ce qui part bientôt.

Encore une fois, ces contrats affectent généralement les abonnés américains, en raison de différents contrats de licence. Espérons que «The Finest Hours» sera bientôt disponible aux États-Unis.

