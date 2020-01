The Fixer: Ron Howard dirigera le film sur le complot d’assassinat de Fidel Castro

The Fixer: Ron Howard réalisera le film sur le complot d’assassinat de Fidel Castro de Paramount

Le délai annonce que le lauréat d’un Oscar, Ron HowardUn bel esprit, Frost / Nixon, Apollo 13) dirigera Le réparateur pour Paramount Pictures. Le scénario, centré sur un complot visant à tuer Fidel Castro, est écrit par Tyler Hisel (Treadstone, La société).

Le réparateur raconte l’histoire vraie d’un agent du FBI en disgrâce qui, au plus fort de la guerre froide, est exploité par la CIA pour diriger une équipe hétéroclite d’agents de la CIA et de gangsters de Chicago dans une mission improbable pour essayer d’assassiner Fidel Castro.

Le projet sera produit par Brian Grazer d’Imagine, Bradley Cooper et Todd Phillips de Joint Effort et Andrew Panay.

Les récents crédits de mise en scène de Howard incluent également Pavarotti, Solo: une histoire de Star Wars, Enfer, Les Beatles: huit jours par semaine – Les années en tournée, Au coeur de la mer, Fabriqué en Amérique, se ruer, et Le dilemme. Ses projets à venir incluent le documentaire Reconstruire le paradis, Hillbilly Elegy, basé sur le livre de J.D.Vance et mettant en vedette Amy Adams, un potentiel saule série suite pour Disney +, La fille avant, et Seveneves.

