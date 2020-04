«The Flash» 6 × 17 Sneak Peek: Iris découvre un secret dans Mirrorverse

HISTOIRES CONNEXES

Cette semaine sur The Flash’s The Flash, Barry va soupçonner que quelque chose ne va pas dans son monde. Et comme on le voit dans l’aperçu exclusif de TVLine, sa femme Iris fera de même, tout en étant piégée avec Eva à l’intérieur du Mirrorverse.

Dans l’antépénultième épisode de la saison 6, intitulé «Libération» et diffusé mardi à 8 / 7c, Barry (joué Grant Gustin) examinera de plus près sa vie avec Iris (ou «Iris») à la suite des douloureux amoureux de la semaine dernière querelle.

Comme Grant Gustin l’a récemment présenté pour TVLine, “Il y a un point de rupture où [Barry] revient sur les dernières semaines et se rend compte que ce n’est pas Iris », basé sur« les trucs qu’elle dit »mais surtout« un lien émotionnel qui manque ou n’est pas cohérent avec ce qu’ils ont toujours eu…. Barry a un moment épiphanie où il partage tous ses soupçons avec Cécile, et les écrivains m’ont donné une scène vraiment amusante pour quand tout cela atterrit, où je transmets toutes ces idées sur ce que je pense qui se passe vraiment. “

Pendant ce temps, dans le Mirrorverse, Eva McCulloch (star invitée Efrat Dor) est sur le point de faire un geste audacieux – peut-être déclenché par ce qu’un Iris gobsmacked (joué par Candice Patton) découvre dans le clip exclusif ci-dessus, si le savant louche s’en rend compte. Appuyez sur play ci-dessus pour avoir un aperçu du moment charnière qui semble appuyer sur les boutons d’Iris.

