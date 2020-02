«The Flash» – Avant-première hivernale de la saison 6: Barry, Iris Post-Crisis

La crise est peut-être derrière eux, mais il y a un nouveau drame à venir pour The Flash et ses amis, lorsque le hit CW reprendra la saison 6 ce mardi à 8 / 7c.

La dernière fois que nous avons écouté ce qui est maintenant la série actuelle la plus longue d’Arrowverse, Barry (joué par Grant Gustin) se préparait ainsi que d’autres pour sa disparition apparemment inévitable dans Crisis, tout en jonglant avec la menace du méchant Bloodwork de demi-saison. Barry, cependant, a survécu à la crise, et Team Flash doit maintenant donner un sens à l’univers renaissant dans lequel ils vivent maintenant. (Par exemple, ces extrapolateurs interdimensionnels pratiques ne fonctionnent plus!) Il suffit de dire que vous aurez envie de figer l’image et de zoomer sur les tableaux blancs, Cisco se penche sur les scènes d’ouverture ce mardi; faites-moi savoir quels œufs de Pâques vous apercevez.

TVLine s’est entretenu avec le showrunner Eric Wallace au sujet du plan pour “Graphic Novel No. 2” aka Saison 6B, et comment une nouvelle intrigue sauvage pour Iris (Candice Patton) rapprochera les West-Allens plus que jamais auparavant (à condition que tout le monde survive, c’est-à-dire ).

TVLINE | Avec Arrow parti, vous êtes maintenant le vieil enfant sur le bloc. Quel est le poids de la tête?

Comme c’est drôle! [Laughs] Nous devons apporter notre A-game maintenant. Nous devons vraiment l’intensifier.

TVLINE | Si la saison 6A portait sur la préparation à la crise, qu’est-ce que 6B?

La saison 6B est une retombée de Crisis, car tout commence avec ce nouveau monde que Crisis a lancé. Nous sommes sur une toute nouvelle Terre maintenant, alors qu’est-ce que cela signifie? C’est un tout nouveau jeu, et il y a de nouveaux défis et Team Flash n’a aucune idée de ce qu’ils sont. Ils vont les surprendre.

TVLINE | Dans combien de temps les nouveaux épisodes commencerons-nous à voir ce qui est différent et changé dans le monde de Flash?

Immédiatement, dans le premier dos. Ils en discutent tout en haut – “Attendez, comment traitons-nous avec ce nouveau monde?” Et il y a une grande surprise, que je ne vais pas gâcher. Cela changera un membre de la vie de Team Flash pour toujours. Nous ne plaisantons pas.

TVLINE | Le synopsis de cette semaine fait allusion au dernier “souhait” d’Oliver pour Barry. [David Ramsey guest-stars as John Diggle.] Que voulez-vous dire à ce sujet?

C’est nous qui honorons l’héritage d’Arrow, le vaisseau mère et ce qu’Ollie veut dire à Barry à sa manière – célébrer la vie! C’est ce qu’il a essayé de lui dire dans le crossover, mais Barry, comme nous le verrons dans le premier match de la saison, n’a pas reçu le mémo et doit être rappelé. [Laughs] C’est fait d’une manière très spéciale que j’espère que les fans apprécieront vraiment. Nous voulions que notre premier épisode après la mort d’Oliver soit un hommage à Oliver. Je pensais que c’était très important.

TVLINE | En parlant de changements post-crise, les deux personnages qui inquiètent le plus les fans de Flash sont Harry et Jesse Wells de Earth-Two. Aurons-nous une mise à jour à leur sujet?

Uhhhhh…. Oui. Oui, vous le ferez. Et pas de la manière que vous attendez, car vous en entendrez parler plus d’une fois. Ils l’abordent dans l’ouvreur, mais il y a vraiment des retombées qui traversent le reste de [Season 6].

TVLINE | J’ai l’impression, d’après ce que vous m’avez dit dans le passé, ainsi que des promotions et des photos, que la saison 6B plongera vraiment dans le propre drame d’Iris. Cela alors que dans le passé, Iris a aidé Barry à gérer toutes ses affaires, maintenant elle a ses propres affaires.

C’est absolument exact – mais encore une fois, pas exactement de la façon dont vous pourriez penser. Barry a traversé tellement de choses jusqu’à Crisis, et [his death] ne s’est pas produit. Eh bien, que traversaient tous les autres, face à sa mort imminente? Comment cela les affecte-t-il? C’est l’une des histoires du [midseason] ouvre, et je pense que c’est important. parce que les traumatismes de mort imminente affectent non seulement la personne qui a failli mourir, ils affectent leur famille et leurs amis.

TVLINE | Les menaces imminentes contre Iris-en tant que journaliste ne feront-elles que l’enhardir davantage?

Oui définitivement.

TVLINE | Et maintenant que les autres membres du personnel de Citizen sont en place, allons-nous en savoir plus à leur sujet?

Un peu. Au cours des cinq ou six premiers épisodes, vous verrez Allegra (joué par Kayla Compton) passer de «Je suis un stagiaire courageux!» À, comme nous l’avons vu en 6 × 08, être presque un membre officiel de Team Flash, lorsque Barry a dit: “Merci d’avoir sauvé le monde de Bloodwork.” Vous verrez également le développement d’une belle relation grande sœur / petite sœur entre Allegra et Frost (Danielle Panabaker), ce qui est vraiment sympa.

TVLINE | Et je comprends que Cécile (Danielle Nicolet) fait désormais également partie de #TeamCitizen?

Oui. Elle fera officiellement ses débuts avec Team Citizen dans le [mid]première de la saison. Vous verrez exactement comment fonctionne réellement le rôle de Cecile avec la nouvelle équipe.

J’irais jusqu’à dire que ce qui est génial avec cette ouverture [episode] c’est vraiment un épisode de Team Citizen à bien des égards. C’est vraiment l’histoire, et c’était important pour nous. Nous ne voulions pas simplement donner aux fans cette touche [see photo], en disant: «C’est Team Citizen qui se rassemble.» Maintenant, nous voulons voir à quoi ressemble un cas Team Citizen. Vous serez agréablement surpris de voir à quel point cela a débuté lors de la première.

TVLINE | Et quel sera le rôle de Barry lorsque Iris traversera tout cela?

Intégral. Barry et Iris, en raison de la destination d’Iris cette saison, termineront la saison plus près que jamais. Sans question.

TVLINE | En dehors de l’organisation mercenaire vigilante sur laquelle Iris enquête, obtenons-nous toujours des méchants de la semaine? Peut-être d’autres spectacles d’Arrowverse, comme cela s’est produit dans “Crisis” Partie 5 avec Weather Witch vs. Supergirl?

Pas d’autres émissions, mais vous verrez des méchants de stars invitées revenir de manière nouvelle et passionnante.

TVLINE | Avec des «travaux de peinture frais», comme le suggère Cisco lors de la première hivernale?

Oui, avec de nouveaux travaux de peinture, et ça a été vraiment amusant à voir.

TVLINE | Nash Wells (Tom Cavanagh) est-il un gardien ou l’ancien Pariah est-il maintenant persona non grata?

Nash est toujours là, mais la question est de savoir pourquoi Nash est toujours là? C’est un mystère qui devient assez fou assez rapidement, tout au long de la moitié arrière [of Season 6].

TVLINE | Enfin, il a été signalé que Keiynan Lonsdale sera de retour en tant que Wally West dans le 14e épisode de cette saison. Quel est votre plan pour Kid Flash?

Comment dire cela sans spoilers… .. Wally revient pour l’un des épisodes charnières de la mythologie de The Flash, et ce n’est pas un euphémisme. Il revient une personne changée, et ce avec quoi il revient et comment cela implique Barry, va littéralement changer les deux – et leurs capacités, très franchement – à l’avenir.

