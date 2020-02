‘The Flash’: Carte de Cisco des emplacements de Arrowverse City – Questions TV

Nous avons des questions et vous avez (peut-être) des réponses! Avec une autre semaine de télévision passée, nous lançons des requêtes à gauche et à droite sur des émissions telles que The Flash, Criminal Minds, Good Trouble et Star Trek: Picard!

1 | Lorsque Ragnarok de Netflix a finalement opposé Magne et Vidar, espériez-vous une bataille plus longue et plus sanglante? Aussi, la vieille femme aux yeux fous est-elle devenue un oiseau? (Que sait-elle et pourquoi ne nous l’a-t-elle pas dit??)

2 | Le lecteur de TVLine LG demande: «Danny d’Hawaii Five-0 a-t-il essentiellement tué sa« fille de rêve »? Comme un certain nombre d’émissions de télévision médicales nous l’ont appris, vous ne tirez pas de gros éclats d’obus de personnes blessées à moins que vous ne vouliez qu’elles saignent à mort avant l’arrivée des secours. »De plus, à quelle fin l’émission soumet-elle Danny à une telle fraîcheur , chagrin d’amour non sollicité?

3 | Quand Jeannie de The Outsider essayait de convaincre son mari Ralph qu’elle ne rêvait pas du cambriolage de fin de soirée, pourquoi ne soulignerait-elle pas la coupure de son pied qui était clairement très réelle?

4 | Le juge de Masked Singer, Jenny McCarthy Wahlberg, a-t-il supposé que l’ensemble des indices de Turtle indiquait qu’il était quelqu’un qui la connaissait, elle et son mari, Donnie, peut-être la chose la plus égocentrique que vous ayez entendue à la télévision cette semaine? Aussi, pourquoi le lama a-t-il quatre jambes et deux bras (humains)?

5 | Quand Tina, du quartier, a finalement rencontré la petite amie de Malcolm, Sofia, étiez-vous surpris qu’elle n’ait pas été exposée au caquetage inhabituel du professeur?

6 | Les reconstitutions excessives de McMillions sont-elles divertissantes ou trop hokey? Quel nom de code effronté auriez-vous donné à l’opération d’infiltration du FBI? Et osons-nous rêver que l’agent spécial Doug Mathews, extrêmement drôle et grinçant, soit réaffecté à un autre cas dans l’épisode 2?

7 | Sûrement cinq heures de The Bachelor diffusées en une seule semaine, c’est plus que même les membres les plus dévoués de Bachelor Nation veulent consommer? Sûrement?!?

8 | Qu’en est-il de la carte des États-Unis de The Flash qui vous a le plus surpris, étant donné votre visionnement d’Arrowverse à ce jour? Cette Star City est sur la côte ouest? Que Gotham est un remplaçant pour Chicago, pas pour New York?

9 | Comment Constantin de Legends of Tomorrow verse-t-il toujours un cercle de cendres aussi parfait? (Répondez probablement: CGI!)

10 | Quels nouveaux crédits d’ouverture Arrowverse aimez-vous le plus: The Flash’s or Legends of Tomorrow’s?

11 | Sur Riverdale, quel était l’intérêt même du «duel» de Jughead avec Bret, s’il pouvait simplement renoncer et n’en subir aucune conséquence apparente? Hiram ment définitivement à propos d’une maladie débilitante, n’est-ce pas? Et êtes-vous plutôt content que l’oncle Frank d’Archie ait quitté la ville, puisque son histoire n’allait nulle part vite?

12 | Les fans de Criminal Minds, avez-vous du mal avec la chaleur de Spence et Cat? (Aussi, pensez-vous que Matthew Gray Gubler est vraiment maladroit sur les patins à roulettes?) Et dans le deuxième épisode, à propos d’un père essayant de se réunir avec son fils décédé dans un univers parallèle, comment personne – comme, disons, Nerdy Reid – référence Fringe?

13 | Chicago Fire’s Dusty et Tuesday étaient-ils le couple le plus mignon à la télévision cette semaine?

14 | Bien que vous aimiez Mariana et Raj de Good Trouble, êtes-vous un peu enraciné pour Mariana et Evan? Et sérieusement, comment est-il possible que le beau Jamie de Callie soit devenu encore plus parfait, proposant d’abord de déménager puis de négocier un accord de loyer équitable avec sa petite amie?

15 | Le lecteur de TVLine, Emor, s’interroge sur les dernières annonces de SNL, “John Mulaney vise-t-il le record du plus rapide au Five Timers Club?”

16 | Les fans de Star Trek: Picard, avez-vous eu des frissons lorsque le thème Next Generation a été joué à la fin de l’épisode de cette semaine? Et obtenez-vous des vibrations icky Jaime-and-Cersei de Narek et sa sœur Narissa?

17 | Pendant combien de temps Grey’s Anatomy pense-t-elle qu’elle pourra s’en sortir en appelant Alex Et n’était-ce pas aussi on-brand que c’était petit de Catherine d’essayer d’acheter Pac-North pour contrarier Richard?

18 | Sur A Million Little Things, à quelle vitesse Delilah a-t-elle accéléré qu’elle, Gary et Rome étaient à New York avant un rideau de 19 heures ou 20 heures à la pièce d’Alice, mais de retour à Boston – un trajet de quatre heures et plus – avant que Maggie ne dîne?

19 | À quel moment Vanessa Bayer obtient-elle sa propre comédie NBC jeudi soir?

20 | Ce qui est plus difficile à croire – que les 20 ans de Katy Keene connaissent tous le film Mannequin (sorti il ​​y a 33 ans), ou que le personnage de Lucy Hale vit de sandwichs à la bodega?

21 | Quelles sont les chances que John Travolta revienne pour réintroduire Idina Menzel (correctement cette fois!) Avant sa performance Frozen II aux Oscars de dimanche? Les producteurs doivent au moins essayer d’y arriver, non?

Frappez les commentaires avec vos réponses – et tous les autres Q que vous souhaitez partager!