«The Flash» de Grant Gustin révèle le premier synopsis «Crisis»

La CW a abandonné le synopsis officiel du premier épisode post-crise sur les terres infinies de la série Grant Gustin The Flash.

Le Flash de Grant Gustin a eu un sacré coup dans le croisement en cinq parties d’Arrowverse Crisis on Infinite Earths. De presque mourant à un run-in avec The Flash d’Ezra Miller, Fastest Man Alive de Grant Gustin a beaucoup traité dans le crossover. Maintenant, le synopsis de l’intrigue pour le premier épisode post-crise de The Flash est ici et il semble que les choses ne deviennent pas plus faciles pour Barry Allen de Grant Gustin.

Réalisé par Stefan Pleszczynski et écrit par Sam Chalsen et Lauren Barnett

L’épisode, intitulé «Marathon», a été réalisé par Stefan Pleszczynski à partir d’un script écrit par Sam Chalsen et Lauren Barnett. Il devrait être diffusé le 4 février et son synopsis promet une situation mortelle pour Iris West et une nouvelle direction pour The Flash de Grant Gustin:

«Marathon» – (20 h 00-21 h 00 HE) (TV-PG, LV) (HDTV)

LA VIE APRÈS LA CRISE – Après que The Citizen ait imprimé une histoire explosive, la vie d’Iris (Candice Patton) est menacée. Refusant de se cacher de ceux qui l’attaquent, Iris entreprend d’exposer une organisation dangereuse. Pendant ce temps, Barry (Grant Gustin) doit faire face aux conséquences de la crise et réaliser le souhait d’Oliver Queen pour lui. Stefan Pleszczynski a réalisé l’épisode écrit par Sam Chalsen & Lauren Barnett.

Que pensez-vous tous de ce synopsis? Qui pourrait chasser Iris dans The Flash? Que pourrait-on attendre de The Flash After Crisis de Grant Gustin? Faites le nous savoir dans les commentaires!

Voici le synopsis officiel de The Flash de Grant Gustin:

Basé sur des personnages de The Flash de DC. Après le S.T.A.R. Explosion de l’accélérateur de particules des laboratoires, un orage de foudre de matière noire frappe Central City C.S.I. Barry Allen, lui accordant une vitesse surhumaine. Pour l’instant, seuls quelques amis proches et associés savent que Barry est littéralement l’homme le plus rapide en vie, mais il ne faudra pas longtemps avant que le monde apprenne que Barry Allen est devenu… The Flash.

The Flash stars Grant Gustin comme Barry Allen / The Flash, Candice Patton comme Iris West, Danielle Panabaker comme Caitlin Snow / Killer Frost, Carlos Valdes comme Cisco Ramon / Vibe, Tom Cavanagh comme Harrison Wells, Jesse L. Martin comme Joe West, Danielle Nicolet comme Cecile Horton, et Hartley Sawyer comme Ralph Dibny / Elongated Man.

