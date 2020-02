«The Flash» de Grant Gustin utilise une référence surprenante aux «oiseaux de proie»

Le dernier épisode de la saison six de Grant Gustin, The Flash, présente un lien surprenant avec Birds of Prey de Margot Robbie.

Alors que Birds of Prey de Margot Robbie joue actuellement dans les salles de cinéma, le dernier épisode de The Flash de Grant Gustin a vu un point similaire du film apparaître dans l’histoire impliquant Sue Dearbon et Black Hole. Dans Birds of Prey de Margot Robbie, Cassandra Cain a avalé le diamant de Black Mask qui contenait toutes les coordonnées bancaires de la fortune Bertinelli. C’est le diamant qui déclenche la chasse à Gotham City pour la jeune adolescente tandis que Harley Quinn de Margot Robbie et le reste de l’équipe la protègent.

Dans The Flash de Grant Gustin, un moment similaire apparaît vers la fin de l’épisode de la saison six “A Girl Named Sue”. Sue Dearbon scannait un diamant qui contenait également des informations secrètement encodées. Lorsque Sue scanne le diamant, elle crée le logo du groupe terroriste Black Hole, une menace majeure cette saison de The Flash de Grant Gustin. C’est probablement une similitude involontaire entre la série et Birds of Prey de Margot Robbie, mais c’est certainement une coïncidence intéressante.

Avez-vous repéré la référence bizarre aux oiseaux de proie de Margot Robbie dans le dernier épisode de The Flash de Grant Gustin? Avez-vous apprécié Birds of Prey de Margot Robbie? Qu’avez-vous pensé de Ralph Dibny qui a finalement trouvé Sue dans The Flash de Grant Gustin? Faites le nous savoir dans les commentaires!

The Flash stars Grant Gustin comme Barry Allen / The Flash, Candice Patton comme Iris West, Danielle Panabaker comme Caitlin Snow / Killer Frost, Carlos Valdes comme Cisco Ramon / Vibe, Tom Cavanagh comme Harrison Wells, Jesse L. Martin comme Joe West, Danielle Nicolet comme Cecile Horton, et Hartley Sawyer comme Ralph Dibny / Elongated Man.

Le Flash est diffusé le mardi à 20 h 00. sur The CW. Restez à l’écoute pour les dernières nouvelles sur la série Grant Gustin.

Source: ComicBook.com

«The Witcher» de Henry Cavill présente sa nouvelle affiche et ses premières photos

Netflix a publié une toute nouvelle affiche pour la série Henry Cavill The Witcher ainsi qu’une flopée de photos de premier regard.

Une superbe affiche pour la prochaine série Netflix The Witcher a fait ses débuts ce matin, avec Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Rivia. En outre, Netflix a également laissé tomber les premières photos officielles d’Anya Cholatra en tant que Yennefer et Freya Allan en tant que Ciri ainsi que deux autres photos qui offrent aux fans un nouveau regard sur Geralt.

Vous pouvez consulter l’affiche ci-dessous et les nouvelles photos dans la galerie en cliquant sur “Suivant”.

Basé sur la série fantastique de romans et d’histoires courtes d’Andrzej Sapkowski, The Witcher de Netflix suivra le tueur de monstres à louer nommé Geralt of Rivia (Henry Cavill). Le showrunner Lauren S. Hissrich sera également producteur exécutif de la série tandis qu’Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez et Charlotte Brändström seront à bord en tant que réalisateurs pour la première saison de huit épisodes.

Voici le synopsis officiel de The Witcher:

Basé sur la série fantastique la plus vendue, The Witcher est une histoire épique du destin et de la famille. Geralt de Rivia, un chasseur de monstres solitaire, peine à trouver sa place dans un monde où les gens se révèlent souvent plus méchants que les bêtes. Mais lorsque le destin le précipite vers une puissante sorcière et une jeune princesse au secret dangereux, les trois doivent apprendre à naviguer ensemble sur le continent de plus en plus volatil.

The Witcher stars Henry Cavill comme Geralt of Rivia, Freya Allan as Ciri, Anya Chalotra as Yennefer, Jodhi May as Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson as Eist, Adam Levy as Mousesack, MyAnna Buring as Aretuza, and Millie Brady as Princess Renfri, with Mimi Ndiweni et Therica Wilson-Read en tant que sorcières novices.

The Witcher sera disponible sur Netflix fin 2019. Restez à l’écoute pour les dernières mises à jour sur la prochaine série Netflix.

Eammon Jacobs

Écrivain anglais avec une préférence pour tout ce qui concerne le cinéma, la télévision et la bande dessinée.