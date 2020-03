‘The Flash’ fait la promotion de Brandon McKnight en série régulière pour la saison 7

Deadline rapporte que Brandon McKnight a été promu en série régulière pour la septième saison de The Flash.

Le premier épisode de The Flash season 6 a présenté aux téléspectateurs Chester P. Runk de Brandon McKnight, un brillant streamer en ligne qui a construit un émetteur d’ondes gravitationnelles qui a presque tout détruit après son dysfonctionnement et a créé un trou noir. Bien sûr, Team Flash a pu sauver la situation et Chester P. Runk de Brandon McKnight, qui avait accidentellement transféré la moitié de sa conscience dans le trou noir.

Depuis lors, Brandon McKnight est apparu dans deux autres épisodes de la série, le plus récent étant «Grodd Friended Me». Maintenant, Deadline rapporte que Brandon McKnight devrait reprendre son rôle de Chester P. Runk en tant que régulier de la série pour la septième saison à venir de The Flash.

Le Flash se poursuit la semaine prochaine avec l’épisode intitulé “Death of the Speed ​​Force” et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous:

WALLY WEST SPEEDS BACK IN CENTRAL CITY – Kid Flash (star invitée Keiynan Lonsdale) revient à Central City avec une attitude zen et de nouveaux tours dans sa manche. Bien que ravi de revoir sa famille, Wally confie à Barry (Grant Gustin) qu’il est revenu parce qu’il pense que quelque chose ne va pas avec la force de vitesse. Pendant ce temps, Cisco (Carlos Valdes) revient de sa mission d’enquête à travers Earth-Prime. Brent Crowell a réalisé l’épisode écrit par Sam Chalsen et Emily Palizzi Gilbert (# 614). Date de diffusion originale 3/3/2020.

The Flash stars Grant Gustin comme Barry Allen / The Flash, Candice Patton comme Iris West, Danielle Panabaker comme Caitlin Snow / Killer Frost, Carlos Valdes comme Cisco Ramon / Vibe, Tom Cavanagh comme Harrison Wells, Jesse L. Martin comme Joe West, Danielle Nicolet comme Cecile Horton, et Hartley Sawyer comme Ralph Dibny / Elongated Man.

Le Flash est diffusé le mardi à 20 h 00. sur The CW.

Sebastian Peris

Cinéphile canadien, drogué politique, connaisseur de bandes dessinées et passionné de jeux de société.