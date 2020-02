“The Flash” Recap Saison 6 Episode 13 – Grodd Friended Me

HISTOIRES CONNEXES

Cette semaine sur The Flash, Barry et Grodd se sont rapprochés plus que vous n’auriez jamais cru possible, tandis que nous avons glané de nouveaux détails sur Eva et le «Evil» Iris. Qui / quoi hante Nash?

N’ayant pas pu déplacer les tombes de ses parents après la crise, à la suite d’une étrange rencontre avec (un vol!) Pied Piper et après avoir failli être fauché par un train sur des voies qui n’étaient pas là auparavant, Barry charge Gideon de calculer tous les changements dans le monde – et le décompte est de 3,725 trillions. Plus tard, Barry va essayer une version mise à jour de Gideon pour écouteurs, mais une mise à niveau agressive que Chester P. Runk a donnée à la technologie plus tôt fait que Barry non seulement KO Barry, mais permet à Grodd dans ARGUS dans le coma de détourner son esprit. Ou quelque chose.

Il faut une ou deux scènes à Barry pour comprendre cela, alors qu’il se “réveille” dans une cage de STAR Labs, où Harrison Wells et Caitlin le considèrent comme un sujet de test. Mais bientôt, Grodd explique la situation mentale à travers Wells et Caitlin. Grodd explique ensuite que lui voler son esprit, son plus beau cadeau, après sa dernière capture n’était pas une punition mais de la cruauté. Grodd est désolé maintenant, pour tout ce qu’il a fait dans le passé (ce que Barry et ses flashbacks lui rappellent!), Et il fait donc en sorte que Barry soit libéré de la cage, pour quitter le paysage mental. Barry, cependant, rencontre Solovar à la porte de sortie, et il se fait matraquer.

Pendant ce temps chez STAR Labs, Caitlin, Kamilla et Chester réalisent ce qui s’est passé. De plus, Caitlin détermine que le neuroinhibiteur que Grodd porte chez ARGUS ne peut pas gérer à la fois son esprit et celui de Barry. En conséquence, le paysage mental commence à s’effriter, et si c’est le cas, Barry et Grodd mourront pour de vrai. Réalisant que leur seul moyen de sortir est de combattre Solovar ensemble, Barry synchronise leurs ondes cérébrales, créant un gorille superintelligent speedster. Ladite bête prend quelques coups de langue de Solovar, mais émerge finalement triomphante, après avoir délivré un coup de poing supersonique. Le Scarlet Groddster saute ensuite dans la brèche, tout comme la nouvelle technologie fouettée par Chester, avec les encouragements de Barry, permet aux deux esprits de ne pas être synchronisés à la milliseconde.

Grodd, apprend-on, a ensuite été équipé d’un tracker par Lyla, et autorisé à retourner dans la ville de Gorilla relocalisée pour vivre en paix avec son espèce. Barry, quant à lui, remercie Chester pour son aide, après s’être excusé de lui avoir fait des reproches plus tôt. Chester surprend ensuite Barry avec des nouvelles qu’il a piraté une myriade de bases de données de cimetières et a trouvé le lieu de repos d’Henry et Nora. Touché, Barry invite Chester à exécuter des communications alors qu’il s’élance pour le deuxième tour contre Pied Piper.

Ailleurs cette semaine:

* Quand Iris s’est rendu compte qu’Eva avait terminé la conception de sa machine avant que tout le miroir ne se produise, elle l’a exhortée à le construire, à les libérer, Eva l’a fait, mais hésitait à l’essayer. Avec les encouragements d’Iris, elle l’a fait, même si cela ne le laissait traverser le miroir que dans ses bras – et même ils ont été assez mal chantés. Mais au fur et à mesure qu’Iris allait chercher plus de bandages, nous avons réalisé qu’Eva simulait son angoisse malheureuse, alors qu’elle se dirigeait vers le miroir et regardait Evil Iris, qui agitait ses propres bras chantés. “Qu’est-ce que tu nous as fait?!” «Je nous ai fait gagner du temps», a expliqué Eva.

* Evil Iris, en passant, a passé une fraction de l’épisode à duper Joe – après lui avoir fait exploser la tête plus tôt – afin qu’elle puisse copier ses fichiers sur Joseph Carver sur une clé USB.

* Allegra aidait Nash avec un projet quand elle a repéré son Polaroid de lui avec son doppelgänger. L’ayant déjà identifié comme étant bizarre, Allegra était encore plus paniquée par cette découverte – en partie parce qu’elle pensait que c’était quelqu’un qui croyait en elle, alors qu’en réalité il la voyait comme quelqu’un d’autre. Confronté plus tard à Caitlin, Nash a suggéré que le doppelgänger n’est “pas ma fille, exactement”, mais un “ex-employé” qui “a fait un mauvais appel”. À la fin de l’épisode, Nash est confronté à un Wells (était-ce Sherloque?) Qu’il a vu auparavant, dont les yeux sont devenus jaune foudre alors qu’il commençait à vibrer, avertissant: “Il … est … à venir!”

Qu’avez-vous pensé de l’épisode «Grodd Friended Me», l’ajout de Chester à l’équipe (rappelez-moi, y a-t-il un chèque de paie? De quels fonds?), Et de la connexion Eva / Evil Iris?