“The Flash” Recap Season 6 Episode 12 – Iris découvre Mirror World

Cette semaine sur The Flash, Iris en a appris un peu plus sur le monde étrange dans lequel elle est piégée, tandis que Ralph a appris à faire attention à ce qu’il souhaitait, en trouvant Sue Dearbon.

Martelant de l’autre côté du miroir du loft, luttant pour attirer l’attention de Barry, Iris a été surprise par Eva McCulloch – et vice versa! Eva a assuré à Iris qu’elle n’était pas morte, mais piégée, comme elle l’a été pendant six longues années, depuis que l’explosion de l’accélérateur de particules l’a projetée dans le miroir de son bureau. Eva, une scientifique, explique qu’Iris et elle sont dans une «dimension fractale» que les humains ne peuvent pas voir, un monde miroir où tout est en arrière (sauf les parties des cheveux, je suppose). Eva est ravie d’avoir enfin quelqu’un à qui parler, mais Iris est plus intéressée à les libérer de ce royaume. Eva est sceptique, ayant déjà tenté 1 322 fois de s’échapper, mais Iris propose une idée cooptée depuis l’époque de Sam Scudder, pour transformer l’état du miroir via l’azote liquide. Eva en a à portée de main, mais hélas, tout ce qu’elle fait est de briser le miroir en centaines d’éclats.

Eva se lance dans une diatribe, sur la façon dont elle était stupide de penser que cette fois serait différente – et combien elle est heureuse de ne plus avoir ce miroir cockadoodie à regarder. Mais alors qu’elle se réchauffe, l’un des éclats flotte dans sa paume. Reconnaissant qu’Eva a un pouvoir quelconque, Iris pousse son nouveau copain à ordonner aux fragments de se rassembler – et ils le font, permettant à Iris de jeter un coup d’œil à Barry, qui semble sentir qu’il est … surveillé? «Je suis toujours avec toi», assure Iris à son mari.

Autre part….

SUE-PRIZE, SUE-PRIZE!

Environ 274 jours depuis qu’il a été embauché pour la première fois pour retrouver Sue Dearbon, Ralph se fait cingler lorsque la jeune fille disparue dépose une caution sur un appartement à Central City. Arrivé à sa porte, Ralph est presque tué lorsque l’appartement explose – «cept Sue le sauve. De retour au bureau de Ralph, Sue prétend qu’elle est tombée amoureuse de John Loring, qu’elle a découvert être un marchand d’armes impitoyable, et maintenant il veut sa mort, car elle sait des choses. Sue est à la recherche de preuves accablantes contre son ex, sous la forme d’un grand livre. Ralph et Sue présentent le bâtiment où se trouve le bureau de Loring, puis se faufilent pour trouver uniquement une clé de coffre-fort. Approché par des gardes, Ralph révèle sa méta-puissance pour les amener en sécurité en bas. Ensuite, Sue suggère qu’ils agissent maintenant avec la clé, en s’introduisant par effraction dans la banque. Ralph exprime ses réserves, mais est persuadé d’aider, tant que Sue promet de livrer le grand livre à ses copains au CCPD après. Hélas, après s’être faufilée dans le coffre-fort (se faisant passer pour Joe et un gardien de banque) et avoir ouvert la boîte, Sue sort non pas un grand livre mais un gros diamant, devant le KO-ing Ralph. En bref, tout ce qu’elle lui a dit était un mensonge, et s’il garde son secret de ses parents – qu’elle est un voleur – elle gardera maman sur Elongated Man. Après avoir enfermé Ralph dans le coffre-fort, Sue trouve Loring et ses hommes armés l’attendant dans le hall de la banque. Avant qu’ils ne puissent la deviner avec des balles, Ralph se faufile à travers les tuyaux du système d’arrosage et tend son poing dans un bouclier de protection géant. Une fois que les balles ont cessé de voler, Ralph ouvre la main pour révéler 1) Sue s’est changée en wowzers d’un catsuit Emma Peel, et 2) les hommes de main sont tous assommés – par Ultraviolet! Sue et UV échangent des mots puis échangent des coups, mais Sue parvient à s’échapper avec la gemme recherchée par UV. Dans la scène «bonus», nous voyons Sue mettre la gemme au microscope et regarder le symbole du trou noir gravé dessus, avec des photos / coupures de presse sur John Carver à proximité. «Jouez…», dit-elle.

Donne le pistolet

Barry est toujours (et assez visiblement) endolori de la rencontre avec Amunet et Goldface (sa force / guérison est-elle compromise par le fait de ne pas avoir son vrai “paratonnerre”?), Et Iris est en train d’enquêter sur Black Hole. À cette fin, Iris demande à voir le Mirror Gun volé à McCulloch et maintenant conservé dans les Starchives. Barry, cependant, rechigne, disant que si Black Hole mettait la main sur une arme si puissante, qui sait ce qui se passerait. Iris se faufile à la place dans les Starchives et vient de trouver l’arme lorsqu’elle se heurte à Nash. Elle ment en déplaçant le journal de Nora, tandis que Nash (avec le «spectre» ou quoi que ce soit de Harrison Wells le regardant / le narguant) ment en faisant l’inventaire. Quand Iris part, sans arme à feu, nous voyons que Nash récupérait le journal de Harrison Wells. À la maison plus tard, Barry livre le pistolet à Iris, disant qu’après avoir appris de Joe que Carver et Black Hole avaient beaucoup de choses sales cachées depuis des années, il est important qu’elle ait toutes les ressources possibles pour les éliminer plus rapidement. «Je ne fais pas confiance au monde, mais je vous fais confiance – avec tout», dit-il.

Que pensez-vous de l’épisode “A Girl Named Sue”?