‘The Flash’ Recap Season 6 Episode 15 – Exorcisme de Nash Wells

Cette semaine sur The Flash, Cisco et Cecile ont tenté d’exorciser Eobard de Nash, tandis que Barry, Joe et Mirror-Iris ont rencontré le nouvel assassin ensoleillé de Black Hole.

Après que Barry ait été équipé d’une montre Apple SpeedGauge pour surveiller ses niveaux d’effort désormais limités, lui, Cisco et Caitlin ont rendu visite au Pipeline, où ils pensaient que Nash avait repris le contrôle de son corps. «Cept, il ne l’avait pas fait. Au lieu de cela, Thawne a incité Cisco à surcharger un gadget qui lui a permis de s’échapper de sa cellule. Barry a rattrapé Thawne et était rare de le faire vibrer à la main, mais il s’est à peine retenu lorsqu’un horrifié Caitlin est arrivé sur la scène.

Cisco a décidé d’exorciser Thawne de Wells, en utilisant Cécile pour «surveiller» ce que ressentaient / ressentaient les Wells à l’arrêt lorsque Nash était de retour. Dans l’esprit de Wells, Thawne a nargué Nash avec le souvenir de la façon dont il avait perdu Maya, la figure de sa fille, lors d’une sorte de chasse au trésor il y a un an. Lorsque Nash a refusé d’entrer dans une grotte et d’affronter ce souvenir, Thawne a pu puiser dans sa force de vitesse négative et, en tant que tel, a presque échappé à ses entraves chez STAR Labs – mais Cisco / Cecile a à peine réussi à le maîtriser.

Pendant ce temps, Barry s’est impliqué avec le nouvel assassin à base de lumière de Black Hole, Sunshine alias une ancienne fille militaire qui peut plier la lumière du soleil et faire fondre l’acier. Sunshine est apparu pour la première fois lorsque Mirror-Iris et une Kamilla non morte nouvellement en miroir sont allés au Mercury Labs pour voler un réfracteur prismatique pour Eva. Frost s’est présenté pour gérer les choses, mais a été distrait / égaré lorsque Barry a ignoré ses conseils et a également couru sur la scène, a sauté sur Velocity-X. Néanmoins, le vol a été déjoué et Joe a pris la garde des preuves, au grand dam de Mirror-Iris. Plus tard, Sunshine a tenté d’intercepter le transfert du réfracteur à ARGUS, mais Joe et Barry ont tendu un piège en l’attirant dans le laboratoire du CSI, où Barry a rapidement fermé toutes les fenêtres, ce qui en fait un «voleur ordinaire». (Profiter des «limites» d’un métahumain était une idée que Barry a eue plus tôt de Mirror-Iris, qui a dû se frayer un chemin à travers un autre discours d’encouragement.)

De retour à STAR Labs, Cecile se rend compte que Nash est pris dans «une boucle de remords et de tristesse» et est donc incapable de prendre le contrôle. Barry leur a donné l’idée de “pénétrer” l’esprit de Wells, en utilisant ce truc sur le front de l’époque des penseurs. Là, Cisco exhorte un Nash apoplectique à affronter la mémoire de la grotte, ce qu’il fait – et nous / il se rend compte que c’est de sa faute si le doppelgänger de Maya / Allegra est mort, glissant d’une corniche au lieu de lâcher le “prix” qu’ils recherchaient. Pendant ce temps, Barry a refusé de laisser Thawne le narguer davantage d’être un mauvais père pour Nora, en étouffant ses pouvoirs lors de sa visite. Cela, couplé à l’évasion de Nash de la boucle des remords, a expulsé Thawne du corps de Wells (bien que Nash doive toujours le partager avec tous les autres Wellses). En sortant de cette mission, Barry a réalisé que pour créer sa propre Speed ​​Force, comme Thawne avait appris à Nora à le faire, Barry pouvait s’inspirer de son journal et celui de la fille d’Iris.

Ailleurs cette semaine, Eva, comme mentionné ci-dessus, a chargé Mirror-Iris et -Kamila de récupérer le réfracteur prismatique, ce qu’ils ont réussi à faire pendant que Barry et Joe étaient occupés à piéger Sunshine. Eva lui dit que même si son mari a peut-être cessé de la chercher, il semble toujours convoiter ses «jouets». Mais maintenant qu’elle a le réfractaire pour alimenter son R-CEM (?), “Tant que nous respectons mon plan, le succès est assuré” et Eva sera un pas de plus vers la “libération”.

Que pensez-vous de «L’exorcisme de Nash Wells»?