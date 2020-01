“The Flash” Saison 6 Episode 10 Preview: Iris ciblé pour une nouvelle

Un mystère # 2020FirstLook a été résolu.

En décembre – lors du déploiement populaire de TVLine pendant un mois de photos de la nouvelle année de télévision – notre regard exclusif sur le premier épisode post-crise de The Flash a soulevé certaines questions. À savoir, qu’est-ce que Iris malade (joué par Candice Patton)?

Maintenant, The CW a publié le synopsis de la première mi-saison de The Flash, et il confirme que, oui, le reportage intrépide d’Iris l’a atterri dans le collimateur de quelqu’un.

Dans l’épisode “Marathon” (diffusé le mardi 4 février), “Après que The Citizen ait imprimé une histoire explosive, la vie d’Iris est menacée. Refusant de se cacher de ceux qui l’attaquent, Iris entreprend d’exposer une organisation dangereuse. Pendant ce temps, Barry doit faire face aux conséquences de la crise et réaliser le souhait d’Oliver Queen pour lui. »

Eric Wallace, le showrunner de Flash, avait précédemment déclaré à TVLine qu’Iris allait “s’impliquer dans un mystère très profond qui joue assez grand en ce qui concerne ce qui se passe avec nos Big Bads et ce qui ne se passe pas”. Et les premiers épisodes de la saison 6 faisaient allusion à une organisation mystérieuse qui est embaucher des métahumains – y compris le cousin d’Allegra, stagiaire citoyen, Ultraviolet – comme assassins.

Team Citizen “aura des ennuis”, a affirmé Wallace, “surtout dans la seconde moitié de notre saison.”

Quant à ce à quoi ressemblera The Flash Season 6B dans son ensemble, à la suite de l’événement «Crisis on Infinite Earths» récemment conclu, Wallace a déclaré: «Lorsque vous regardez le croisement, vous allez ressentir ces changements tectoniques, surtout à la fin. Ce n’est pas petit. Cela change la donne de la même manière que la fin de “Crisis” – la bande dessinée a changé la donne et s’ouvre à un tout nouveau monde. “

