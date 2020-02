“The Flash” Saison 6: Pourquoi Nash a-t-il une photo de lui et [Spoiler]?

HISTOIRES CONNEXES

En plus (littéralement) d’attirer Iris la journaliste intrépide dans une nouvelle histoire sauvage, la première d’hiver de la saison 6 de The Flash a également révélé un mystère impliquant Nash Wells et son lien apparent avec un visage familier.

Au milieu de l’épisode, après que l’assassin de Black Hole eut pris ses premiers coups de feu sur Iris et le reste du personnel de Citizen, Nash (joué par Tom Cavanagh) se précipita dans S.T.A.R. Labs et a immédiatement demandé… Allegra Garcia?… Si elle allait bien. Hmm, c’était aléatoire à coup sûr (comme l’affirmait la propre réaction perplexe d’Allegra). Mais peut-être qu’elle était simplement la première personne qu’il a vue…?

Ou peut-être y avait-il beaucoup plus. Parce qu’à la fin de l’épisode, Cisco – avant de se lancer dans une mission pour faire la chronique des changements post-crise dans le monde – a laissé les clés proverbiales au S.T.A.R. Labs store avec Nash, disant à l’aventurier d’une autre Terre inconnue, “J’espère que vous trouverez ce que vous cherchez.” Et après la sortie de Cisco, Nash a tiré de sa poche un instantané de lui avec … Allegra (joué par Kayla Compton) ?

“Ça lui ressemblait, n’est-ce pas?”, Taquine Eric Wallace, le showrunner de Flash. «Mais elle avait l’air un peu différente. Et qu’est-ce que cela signifie dans un monde post-crise », où les choses minuscules et grandes ont été modifiées?

Allegra pourrait-il être la version Jesse to Nash de Harrison Wells? Mais si oui, pourquoi ne le sait-elle pas? Et pourquoi a-t-il gardé leur connexion, quelle qu’elle soit, un secret?

Conformément au nouveau format de “roman graphique” (aka arcs de demi-saison) de The Flash, les téléspectateurs n’auront pas à attendre longtemps pour obtenir plus d’informations sur cette curieuse photo. “Vous allez trouver la réponse à cela dans le deuxième épisode [airing Tuesday, Feb. 11]”, Raconte Wallace à TVLine, ajoutant:” C’est un très gros scénario: qui est sur cette photo? Que signifie la photographie pour tout le monde? Et comment cela affecte-t-il Team Flash? “

