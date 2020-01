“The Flash” Saison 6 Spoilers Post Crisis – Grieving Dead Oliver Queen

HISTOIRES CONNEXES

Qui aidera Team Flash à pleurer? Le document d’anatomie de Grey sera-t-il disponible pour la paternité? Comment se passe la romance ravivée de The Rookie? Qu’est-ce qui est «tabou» dans un scénario de New Amsterdam? Lisez la suite pour les réponses à ces questions ainsi que les taquineries d’autres émissions.

Pouvez-vous gâcher quelque chose à propos de Flash après la crise? –Mudit

En avant-première de sa visite de The Flash le 4 février (est-ce toujours un «croisement» si Arrow est parti…? Discutez!), David Ramsey dit: «Il y a tout un casting [of characters] là-bas qui se remet toujours de la mort d’Oliver, et une partie du lien avec Oliver est Diggle, évidemment. Donc la présence de Diggle là-bas sert comme une sorte de conduit, un moyen de pleurer. Mais il y a aussi un cas, il y a quelque chose à résoudre… dont Diggle fait partie. »Mais si vous vous attendiez à ce que Dig fasse apparaître le vert brillant de tout ce qu’il a découvert à la fin de la finale de la série Arrow,« Non, ça ne marche pas » ça n’arrive pas », précise Ramsey. “C’est John Diggle là-bas en tant que John Diggle, et nous travaillons sur une affaire.”

Je prendrai tout ce que vous avez sur les émissions #OneChicago! –E.D.

Le retour de l’ex de Burgess, Roman (joué par Brian Geraghty), lors du crossover du 26 février P.D./Fire est sûr d’obtenir une réaction de Ruzek. “Je doute qu’il appréciera beaucoup”, a déclaré son personnage Patrick John Flueger. “[Roman is] essayant de protéger sa sœur, et donc, il joue les choses de manière très subversive. Il va au service des incendies, agit comme s’il était en contact avec nous – ce qu’il n’est pas – et il aborde les choses de manière un peu miteuse et en revers, ce qui ne nous permet pas de prendre un très bon départ. Je ne sais pas comment ils vont l’écrire, mais je suppose qu’il y aurait des tensions là-bas. “

On All Rise, avons-nous vu le dernier du procès d’Amy Quinn et de papa de Mark, ou aurons-nous bientôt une résolution? –Molly

En fait, vous en verrez un peu plus sur le procès dans l’épisode du 3 février du drame de première année de CBS, lorsque la relation de Mark et Amy se réchauffe juste au moment où Amy tente de mettre en place une défense gagnante pour le meurtre de Vic Callan. Les choses, cependant, deviendront émotionnellement et juridiquement compliquées lorsque Mark sera confronté à l’opportunité de soutenir la manœuvre juridique d’Amy pour faire jeter un élément de preuve clé sur une «technicité».

Est-ce que Casey de Chicago Fire réalisera son rêve de devenir père? Nous attendons depuis le pilote et nous sommes maintenant dans la saison 8…. –Sarah

Selon Jesse Spencer, Casey veut toujours être un père de famille. «Il a toujours voulu des enfants, puis il en a eu un et l’a perdu. Dawson en a perdu un », note l’acteur. “Cela arrivera. J’espère que oui. Je pense qu’il le mérite à ce stade. Quelqu’un, donne-lui juste un bébé! »Puis, après un rire, Spencer a sorti une idée folle:« Peut-être que Brett tombera enceinte. Shocker! Mais alors elle ne pouvait pas travailler alors comment ça va marcher? “

Avez-vous un scoop Grey’s Anatomy quand le bébé papa d’Amelia sera révélé? Après avoir obtenu des résultats de paternité, ou ils attendront la naissance du bébé? –Ariana

Quoi qu’il en soit, soyez assuré qu’Amelia sera là pour le grand moment, même si Caterina Scorsone dans la vraie vie a récemment donné naissance à son troisième enfant. “Elle ne voulait pas d’un long congé de maternité”, a déclaré la présentatrice Krista Vernoff à TVLine. “Je pense qu’elle n’est sortie que pour un seul épisode – et, parce que nous avons un grand casting, nous n’avons pas à l’expliquer.”

Vous avez un deux-parties surnaturel pour vous! Je creuse vraiment la “nouvelle” Amara. Quand pouvons-nous nous attendre à la revoir, et Dean la contactera-t-elle à propos de la situation de Chuck? –Gigi

Dean va lui tendre la main, affirme le showrunner Andrew Dabb à TVLine, “et nous pouvons nous attendre à la voir dans quelques mois.”

Avez-vous un scoop sur Sam et Eileen de Supernatural? Je les aime! –Elena

“Je pense que la relation Sam / Eileen va évoluer, mais ce n’est pas un cas où Eileen va se retrouver à l’arrière de l’Impala, à cheval avec les gars”, a déclaré le showrunner Andrew Dabb. “C’est une personne indépendante, Sam est une personne indépendante…. Donc je pense que vous allez les voir atteindre une sorte de statu quo qui les rendra heureux tous les deux, mais peut-être pas une fin de comédie romantique, si cela a du sens. “

Pouvez-vous nous donner des informations sur l’endroit où nous trouvons John Nolan et Grace Sawyer de The Rookie lorsque le spectacle sera de retour le 23 février? -Laura

Nathan Fillion – notant que le costar Ali Larter apporte «une telle gentillesse et une telle légèreté» au Dr Grace que «toute personne sensée la regardant dit:« S’il vous plaît, mon Dieu, associez John à elle! »» – dit qu’une romance ravivée pourrait être exactement ce que le médecin a ordonné à son avocat titulaire. “John a réinitialisé toute sa vie – tout est flambant neuf, il n’y a rien de son passé sauf pour son propre fils, mais même cette relation change”, rappelle Fillion. “C’est un [relationship] du passé de John qui lui appartient, quelque chose qui n’a pas fonctionné, mais pas par manque d’amour. Ce sera donc agréable de voir où vont les choses avec le Dr Grace, cet amour de son passé. »

salut! Toute nouvelle concernant SVU sera la bienvenue. –Sú

Préparez-vous à en apprendre beaucoup plus sur le débutant de l’équipe Kat dans l’épisode du 6 février, qui capitalisera sur l’amour réel de Jamie Gray Hyder (et ses compétences en) boxe et arts martiaux. “Les producteurs ont du vent que j’aime combattre et que je m’entraîne, et ils me disaient:” D’accord, nous le mettons dans un épisode “”, explique Hyder. “Ils ont donc fait de Kat un combattant également.” L’heure sera également la première fois que les téléspectateurs verront la vie de Kat en dehors de l’enceinte, alors que le détective découvre quelque chose d’ombre qui se passe dans son gymnase.

Des informations très précoces sur la saison de succession 3? –Craig

Le président de HBO, Casey Bloys, confirme que la dramatique dysfonctionnelle acclamée sera de retour cette année, déclarant que TVLine Saison 3 sera certainement diffusée “dans le courant de 2020”.

Quelque chose sur des personnages de New Amsterdam autres que Max et Helen? -Aube

Alors qu’Iggy se débat avec ses problèmes, il va trouver une source de soutien inattendue: Bloom. “La saison dernière, Iggy était là pour elle quand elle s’est effondrée”, note son interprète Tyler Labine. “Apparemment, nous allons essayer de faire la même chose cette saison, où Bloom est là pour Iggy et l’aide à se ressaisir.” Pendant ce temps, un épisode à venir explorera le côté inquiétant des services de test ADN comme 23andMe. «De plus en plus de personnes découvrent qu’elles sont peut-être liées à des personnes avec lesquelles elles ne se rendaient pas compte», explique Labine. “Nous avons donc un épisode à ce sujet [which is] vraiment bizarre et drôle… et un peu tabou et hors de propos… seulement la façon dont notre spectacle peut le faire. ”

Suis-je peut-être la première personne à écrire sur le nouveau Parti des Cinq…? Quelque chose à partager? –Dani

Tu es! Et si! Si vous pensez que Vanessa, l’hôtesse / étudiante diplômée avec qui Emilio sortait, est la réponse du redémarrage de Freeform à la série originale Kirsten (jouée par Paula Devicq), “Restez à l’écoute, car vous n’avez pas encore vu le parallèle Kirsten”, taquine Amy Lippman, qui a co-créé les deux spectacles. «Il y a quelqu’un d’autre qui entre [and] commence à fonctionner de façon similaire [to the Kirsten character]. C’est un peu une torsion. “

Hawaii Five-0 cette saison va-t-il enfin nous renseigner sur la «longue histoire» que Junior Reigns a dit être derrière sa décision de quitter les SEAL? -Belle

“Il y a tellement d’histoires que nous voulons aborder … mais je ne sais pas si ce sera cette saison”, m’a dit le showrunner Peter M. Lenkov. «J’espère que cette série se prolongera encore quelques saisons et que c’est une des choses que nous pourrons aborder au fil du temps. Je pense que le plan est de le faire. C’est juste quand. C’est juste quand. “

Allons-nous découvrir la cause de la tension entre Malcolm Bright de Prodigal Son et Colette Swanson? –Theolin

“Nous parlerons définitivement de ce qui s’est passé dans le passé, avec lui et le FBI et des trucs comme ça, mais l’histoire individuelle avec Colette peut être quelque chose qui doit attendre la saison 2”, a déclaré le showrunner Chris Fedak. “En ce moment, nous sommes sur une voie différente en ce qui concerne cette histoire.” Bonus Scoop: Le président de Fox Entertainment, Michael Thorn, nous a récemment assuré: «La finale de la saison 1 va être très sinueuse. Tout ce que je vais dire, c’est que la famille est encore plus compliquée que vous ne le pensez. “

Je voudrais connaître l’état des redémarrages de New York Undercover et NYPD Blue. Pour la dernière fois que j’en ai entendu parler, le premier était encore en cours d’achat, et le second devait subir un réoutillage. –Shon

J’ai demandé autour de vous, et des sources disent que l’espoir est toujours de trouver une maison pour New York Undercover d’Universal TV, tandis que NYPD Blue n’est plus activement développé chez ABC.

Quelque chose que vous pouvez taquiner à propos de Legends of Tomorrow’s Zari and Nate? –Stephanie

Dans l’épisode de mardi prochain, Nate se retrouve face à face avec Zari, qui est maintenant un magnat / influenceur médiatique de type Kardashian avec un nouveau look et une «tude… et, malheureusement, aucun souvenir de son ex. Alors que Nate ne peut s’empêcher de la regarder avec étonnement, NuZari le prend pour l’un de ses millions de followers sur les réseaux sociaux, et sa réaction confirme que Tala Ashe est l’arme secrète de la comédie.

De vraies questions de vraies personnes obtiennent de vraies réponses! Si vous voulez la Inside Line sur une émission préférée, envoyez un e-mail à InsideLine@tvline.com! N’oubliez pas que les questions laissées dans les commentaires ne seront pas lues et peuvent être prises en compte dans votre score final. (Avec des reportages supplémentaires de Vlada Gelman et Kim Roots)