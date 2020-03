“The Flash” Saison 7: Kayla Compton promue en série régulière

HISTOIRES CONNEXES

L’équipe Flash continue de s’agrandir: Kayla Compton, qui incarne Allegra Garcia, stagiaire d’Iris West-Allen, a été promue série régulière pour la septième saison à venir, rapporte notre site soeur Deadline. Plus tôt cette semaine, Brandon McKnight, qui revient en tant que génie de la technologie Chester P. Runk, a également été porté à plein temps.

Allegra est un méta-humain qui peut manipuler les ondes électromagnétiques et émettre des impulsions de lumière UV. Désormais criminelle réformée, elle travaille aux côtés d’Iris au Central City Citizen. Il a également été récemment taquiné qu’elle partage une connexion avec Nash Wells. Tout en aidant Nash avec un projet, Allegra a repéré son Polaroid de lui avec son doppelgänger. Confronté plus tard à Caitlin, Nash a suggéré que le doppelgänger n’est “pas ma fille, exactement”, mais un “ex-employé” qui “a fait un mauvais appel”.

Compton a d’abord rejoint la série CW dans le deuxième épisode de la sixième saison. À ce jour, elle est apparue en huit épisodes.

Le Flash revient avec un nouvel épisode le mardi 10 mars prochain à 8 / 7c. Le versement, intitulé “Death of the Speed ​​Force”, accueillera l’ancien membre de la distribution Keiynan Lonsdale dans le rôle de Wally, alias Kid Flash. En plus de ce retour aux sources, Cisco revient de sa mission d’enquête à travers Earth-Prime.

