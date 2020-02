«The Flash» Spoilers de la saison 6 – Wally West revient, de nouveaux pouvoirs

HISTOIRES CONNEXES

Qu’est-ce qui rend le retour de Kid Flash si frais? Un fave surnaturel fera-t-il un rappel final? Que nous réserve Daryl et Carol de Walking Dead? Qu’est-ce qui se prépare sur Charmed? Lisez la suite pour les réponses à ces questions ainsi que les taquineries d’autres spectacles!

Vous savez quoi attendre du retour de Wally à The Flash? –Mariam

Le showrunner Eric Wallace l’a déjà taquiné dans le cadre de notre aperçu de la saison 6B, mais j’ai bien sûr enregistré quelques vittles supplémentaires pour un jour de pluie et / ou cette colonne. “Ça va être très excitant”, a-t-il déclaré à propos du retour de l’ancien membre de la distribution Keiynan Lonsdale, dans le 14e épisode de cette saison, “Death of the Speed ​​Force” (maintenant diffusé le 10 mars). “Quand j’ai parlé pour la première fois à Keiynan à ce sujet, il était très excité par ce qu’il a appelé cette” nouvelle version “de Wally. Et une fois sur le plateau, il aimait «le New Wally West» – et ce n’est pas du tout une exagération. C’est le même personnage que nous connaissons et aimons, mais il a grandi, approfondi et changé. Et il pourrait même avoir de nouvelles capacités. “

Des nouvelles de Daryl et Carol de The Walking Dead? Je garde espoir qu’ils seront ensemble! -Lauren

Eh bien, ils sont au moins techniquement ensemble dans la première mi-saison de dimanche (AMC, 9 / 8c) – puisque vous vous souviendrez que Carol a accidentellement conduit Daryl et un groupe de leurs amis directement dans le piège d’Alpha dans la finale d’automne. Mais les deux ne semblent toujours pas être sur la même longueur d’onde, ce qui conduit à une grande confrontation, une admission encore plus grande et, finalement, une tournure des événements qui semble susceptible de changer le cours de leur relation pour toujours.

Sur Charmed, Macy récupérera-t-elle ses pouvoirs de démon? Est-ce que Mel aura enfin une petite amie stable? Harry et Macy vont-ils admettre leurs sentiments? –Sarah

Ça fait beaucoup de questions! Heureusement, les co-animateurs Liz Kruger et Craig Shapiro étaient d’humeur à m’envoyer des réponses par e-mail. Dans l’ordre, maintenant:

♦ “Pour info, elle n’a pas dépouillé son essence de démon, juste ses pouvoirs – et c’était pour faire de la place pour quelque chose de nouveau, espérons-le.”

♦ «Nous l’espérons. Mais ce n’est pas facile d’être un Charmé. “

♦ «À propos de quoi? 🙂 “

Dans l’épisode surnaturel “Last Call”, Sergei a mentionné que la clé de la bibliothèque de Death était dans le bunker. Est-ce que la série revisitera les livres de mort de Dean? Ont-ils changé à nouveau après la mort de Michael? -Additionneur

Avec neuf épisodes laissés dans la course d’adieu, “Je pense, certainement, que la bibliothèque de Billie et les livres de Billie joueront une partie importante de la saison à l’avenir”, a taquiné le showrunner Andrew Dabb lorsque nous lui avons livré votre Q. Bonus Scoop!: Dabb confirme que si nous verrons plus de Jake Abel dans son double rôle d’Adam et Michael, “ce ne sera pas pour un moment.” (Et non, il ne faisait pas référence au hiatus actuel de six semaines de l’émission à destination du lundi.)

Quelles sont les chances que nous voyions Mark Sheppard revenir à Supernatural en tant que Crowley, pour peser sur sa mère étant la nouvelle reine de l’enfer? –Dina

“Eh bien, Crowley est en quelque sorte techniquement piégé dans The Empty en ce moment”, rappelle EP Dabb. «Comme nous le savons, The Empty est un personnage pour nous, quelqu’un avec un agenda. Donc, je dirais qu’il devrait y avoir une très bonne raison pour que The Empty laisse Crowley se réveiller – et je ne sais pas encore pourquoi cette raison a été présentée. “

Quelque chose sur The Rookie? –Linda M.

Fraîchement venue en aide au seigneur du Grand Hôtel d’ABC, Roselyn Sanchez devrait jouer le rôle de guest-star dans un épisode de printemps en tant que “journaliste qui cognera avec Tim Bradford (joué par Eric Winter)”, m’a dit le showrunner Alexi Hawley. Ce qui est bien sûr drôle, compte tenu de son vrai mari (voir photo).

The Other Two de Comedy Central était l’une des meilleures émissions de 2019. Quel scoop sur la sortie de la saison 2? –Gina

Une date de retour n’a pas encore été fixée, mais j’entends dire qu’une première mi-à la fin de l’été peut être attendue.

Le Zari 2.0 de Legends of Tomorrow aura-t-il un jour les souvenirs de Zari 1.0? Arrow a redonné à Mia Smoak la sienne d’une autre réalité, même si elle lui a été imposée. Les légendes peuvent-elles faire cela avec Zari, moins la partie de forçage? –Stephanie

Lorsqu’on lui a demandé si Zari pouvait récupérer son personnage d’origine – étant donné qu’elle «vivait» des parties de sa vie passée (et que cette semaine avait des «flashs» sur des moments sur le thème des beignets) – le producteur exécutif Keto Shimizu a déclaré: «Plus tard dans la saison, on lui donne un nom: c’est un écho temporel. Et cela jouera des moments importants de la saison. »

Volonté et Angie des parents célibataires: des taquineries sur la direction de cette relation? —Stephanie

Ça va quelque part, d’accord! Comme le dit l’EP JJ Philbin à Inside Line, “Quand Graham et Sophie partent pour l’été, Will et Angie passent une nuit seuls ensemble et euh … les choses sont bizarres.”

Des nouvelles sur si Free Rein a été annulé par Netflix? Je n’ai pas entendu de nouvelles sur la saison 4 depuis la fin de la saison 3 en juillet. -A dessiné

J’ai demandé autour et il n’y a pas de nouvelles. Ce qui est… pas de nouvelles?

Quelque chose sur le type audacieux? —Anita

L’épisode de jeudi prochain présentera la mère de Richard (jouée par Caroline Lagerfelt de Gossip Girl), et la dynamique entre Sutton et sa future belle-mère est “ vraiment intéressante, car elles viennent de milieux très différents ”, a déclaré la star Meghann Fahy. “Richard a grandi riche et à New York, et Sutton n’est pas venu et sorte d’une sorte de maison brisée, où elle était l’adulte plus qu’elle n’était l’enfant.” Naturellement, ces différences pourraient, dans un premier temps, présenter «un défi entre ces deux femmes», prévient Fahy. “Mais je pense que c’est vraiment cool que nous puissions les voir travailler à travers toutes ces choses d’une manière qui, espérons-le, soit authentique et en quelque sorte stimulante pour les deux parties.”

Quand aurons-nous une mise à jour sur Antonio de Chicago P.D.? Plus tôt dans la saison, on nous avait dit que nous aurions des mises à jour sur lui. -Poursuivre en justice

Il semblerait que nous ayons obtenu la dernière desdites mises à jour. «Nous avons en quelque sorte terminé cela l’automne dernier. Il a quitté Chicago, et il n’y a aucun plan dans un avenir prévisible qui le mentionne », explique le showrunner Rick Eid. “Mais si vous nous aviez posé la même question à propos de Sean Roman il y a quelques années, nous aurions dit la même chose. Et maintenant, il est le sujet de notre Fire / P.D. crossover qui sera diffusé le 26 février. ”

De vraies questions de vraies personnes obtiennent de vraies réponses!