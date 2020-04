‘The Flash’ Star Ezra Miller ne fait pas l’objet d’une enquête après avoir étranglé une femme

La star de Flash Ezra Miller n’est actuellement pas sous enquête pour avoir étouffé une femme, comme on le voit dans une vidéo virale qui a fait surface en ligne cette semaine.

Hier, une vidéo en ligne a montré que la star du Flash Ezra Miller étouffait une femme et la jetait par terre. Selon une source au bar de Reykjavik, en Islande, où l’incident a eu lieu, l’acteur a été escorté hors des lieux après l’incident.

Maintenant, TheWrap a confirmé auprès de la police locale de Reykjavik qu’Ezra Miller ne fait pas l’objet d’une enquête pour avoir étranglé la femme. De plus, un détective du commissariat de police de Reykjavik a confirmé que la femme dans la vidéo n’avait pas porté plainte contre l’acteur de The Flash. Le média note que les représentants d’Ezra Miller n’ont pas répondu à sa demande de commentaires.

L’incident a suscité de nombreuses réponses de fans sur les réseaux sociaux et certains soupçonnent un post Twitter de l’ancien réalisateur de The Flash John Francis Daley destiné à jeter de l’ombre sur l’acteur. Le cinéaste et son partenaire de travail, Jonathan Goldstein, ont été appelés à diriger le film DC avant de quitter le projet en raison de différences créatives avec Ezra Miller concernant le ton du long métrage.

Le film Flash d’Ezra Miller était sur le point de commencer la production le mois prochain, mais sa date de début sera probablement retardée en raison de l’épidémie de coronavirus en cours. Réalisé par Andy Muschietti à partir d’un scénario écrit par la scribe Birds of Prey Christina Hodson, The Flash sera inspiré par le scénario de Flashpoint. Pour ceux qui ne le savent pas, le scénario de la bande dessinée Flashpoint a suivi The Flash alors qu’il naviguait dans un univers DC modifié. Écrit par Geoff Johns et dessiné par Andy Kuber, Flashpoint a radicalement modifié le statut de l’univers DC Comics et a conduit au lancement des nouveaux 52 titres.

Le Flash devrait actuellement sortir dans les salles le 1er juillet 2022.

Source: TheWrap

