‘The Flash’ Star Grant Gustin avait à l’origine un rôle plus important dans la saison 2 de ‘Arrow’

La star du flash, Grant Gustin, a révélé qu’il devait à l’origine apparaître dans un autre épisode plus tard dans la deuxième saison d’Arrow.

Alors que l’introduction originale de The Flash dans deux épisodes d’Arrow était suffisante pour que les fans tombent amoureux du Scarlet Speedster, Grant Gustin a récemment expliqué qu’il était également destiné à jouer dans un épisode ultérieur de la saison 2 d’Arrow. Les fans se souviendront que Barry Allen a été présenté pendant The Scientist et a vu plus tard l’origine de ses pouvoirs dans le prochain épisode, Three Ghosts.

La star de Flash est récemment apparue sur le podcast Inside of You de Michael Rosenbaum, discutant de son rôle de Barry Allen dans Arrowverse. La star a souligné qu’il était censé jouer dans un pilote de porte dérobée plus tard au cours de la deuxième saison, mais lorsque The CW a décidé de faire un épisode pilote autonome, il savait qu’il serait récupéré.

«J’ai été jeté sur Arrow en premier, c’était moi qui ai fait deux épisodes d’Arrow et j’étais censé faire un troisième épisode d’Arrow qui allait être un pilote de porte dérobée, mais le personnage a été si bien reçu qu’ils ont décidé de faire un standalone et Je savais à partir de là que j’étais comme ce que nous aurons une série juste parce que c’est The Flash. “

Le Flash se poursuit la semaine prochaine avec l’épisode intitulé «Pay The Piper» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous:

GODSPEED ET PIED PIPER RETURN – Quand Godspeed revient, Barry (Grant Gustin) se tourne vers Hartley Rathaway (star invitée Andy Mientus) pour obtenir de l’aide. Cependant, les choses deviennent tendues rapidement après que Barry se rend compte que l’un des changements de Crisis est que The Flash et Pied Piper sont maintenant ennemis. Pendant ce temps, Iris (Candice Patton) tente de s’échapper du Mirrorverse. Amanda Tapping a réalisé l’épisode écrit par Jess Carson. (# 618)

The Flash stars Grant Gustin comme Barry Allen, Candice Patton comme Iris West, Danielle Panabaker comme Caitlin Snow / Killer Frost, Carlos Valdes comme Cisco Ramon / Vibe, Tom Cavanagh comme Harrison Wells, Jesse L. Martin comme Joe West, Danielle Nicolet comme Cecile Horton et Hartley Sawyer en tant que Ralph Dibny / Elongated Man.

Le Flash est diffusé le mardi à 20 h 00. ET sur The CW.

