‘The Flash’ Star Grant Gustin sur l’acteur de Superman Christopher Reeve

La star du flash, Grant Gustin, a dévoilé son admiration pour l’acteur de Superman, Christopher Reeve.

Grant Gustin n’a jamais été timide à propos de son amour pour Superman dans les interviews et sur les réseaux sociaux, malgré le fait de jouer à The Flash à la télévision. Dans un récent épisode du podcast Inside of You de Michael Rosenbaum, Gustin a parlé de son amour pour la version de Superman de Christopher Reeeve.

Plus tard dans le podcast, un fan a posé une question à Grant Gustin pour lui demander quel personnage historique il aimerait rencontrer. Michael Rosenbaum a rappelé quand Christopher Reeve est apparu sur Smallville, ce qui a amené The Flash Star à expliquer pourquoi l’acteur de Superman avait tant d’importance pour lui:

«Ce n’est pas vraiment un personnage historique. Je suppose qu’il l’est, en quelque sorte, mais c’était un des premiers héros pour moi et ce qui lui est arrivé était tellement tragique. Je sais qu’il en a fait une seconde vie et a été en mesure d’inspirer toutes sortes de gens et de faire toutes sortes de choses positives, mais c’était tout simplement horrible. J’étais dévasté quand il est décédé. Donc, si j’avais pu le connaître à son apogée, et même avoir commencé à travailler avec lui ou quelque chose comme ça, ça aurait été beaucoup pour moi. »

Le Flash continue ce soir avec l’épisode intitulé «Libération» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous:

D’ENORMES CHANGEMENTS POUR BARRY ET IRIS – Après les récents événements, Barry (Grant Gustin) examine de plus près sa vie avec Iris (Candice Patton). Eva (star invitée Efrat Dor) fait un pas audacieux. Jeff Byrd a réalisé l’épisode écrit par Jonathan Butler & Gabriel Garza (# 617).

Le Flash met en vedette Grant Gustin comme Barry Allen, Candice Patton comme Iris West, Danielle Panabaker comme Caitlin Snow / Killer Frost, Carlos Valdes comme Cisco Ramon / Vibe, Tom Cavanagh comme Harrison Wells, Jesse L. Martin comme Joe West, Danielle Nicolet comme Cecile Horton et Hartley Sawyer en tant que Ralph Dibny / Elongated Man.

Le Flash est diffusé le mardi à 20 h 00. ET sur The CW.

Source: À l’intérieur de vous

