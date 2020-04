‘The Flower House’ fête sa dernière saison avec des surprises

Mexico.- Los de la Mora font la fête pour la première de la troisième et dernière saison de La maison des fleurs il 23 avril et cette semaine, ils feront la fête avec leurs fans de façon spectaculaire.

La semaine commence aujourd’hui avec l’émission spéciale de La casa de las flores et se terminera jeudi avec la première de La fiesta de las flores.

Entre autres surprises, les fans auront accès à du matériel exclusif et à toutes sortes de contenus. (comme cette publicité pour Rendimás avec “El Cacas”).

DÉJÀ VU: La maison des fleurs en route vers sa première

Ils commencent ce lundi avec un programme spécial dans lequel ils célèbrent La casa de las flores a la grande, avec les scènes préférées du public, des bêtises jamais vues auparavant, des déclarations inédites des frères de la Mora, des opinions d’invités très spéciaux, de la musique, des paillettes et nu.

Jeudi, quelques heures avant la première, tout le monde est invité à #LaFiestaDeLasFlores, où ils peuvent profiter de conversations en direct avec les principaux acteurs et tous les personnages emblématiques, ainsi qu’une surprise très spéciale, à partir de 20 heures.

Le rendez-vous est sur la chaîne Youtube de Netflix Amérique latine avec le réalisateur et producteur de la série, Manolo Caro, en tant qu’animateur et durant la semaine sur les réseaux sociaux de La casa de las flores.

De quoi parle la troisième saison?

Après deux saisons de témoins des secrets, des malheurs et des scandales de l’une des familles les plus distinguées du Mexique, la dernière saison de La maison des fleurs arrive ce 23 avril sur Netflix plein de paillettes, de fleurs, de musique et de drame.

Avec la grand-mère Victoria qui veut prendre le contrôle de la maison de la Mora, Paulina en prison, Elena enceinte et dans le coma, et Julián face à l’insécurité de Diego, les choses deviennent encore plus compliquées lorsque les secrets du passé apparaissent, où, à la fin des années 70, Virginia, Ernesto, Salomón et Carmela ont commencé leur amitié.

