The French Dispatch compte tenu de la nouvelle date de sortie de Searchlight Pictures

Wes Anderson La dépêche française a été donné une nouvelle date de sortie par Searchlight Pictures, avec le début prévu pour le 16 octobre 2020. Le film devait initialement arriver dans les salles le 24 juillet 2020, et ouvrira maintenant contre Universal’s Halloween tue.

La dépêche française est décrit comme une lettre d’amour aux journalistes située dans un avant-poste d’un journal américain dans une ville fictive française du 20e siècle centrée sur trois scénarios qui donnent vie à une collection d’histoires publiées dans le magazine «The French Dispatch».

L’ensemble A-List comprend Benicio Del Toro, lauréat d’un Oscar (Sicario: Jour du Soldado, Circulation), Adrien Brody (Le pianiste) et Tilda Swinton (Suspiria, Michael Clayton) ainsi que les nominés aux Oscars Timothée Chalamet (Beau garçon, Appelle-moi par ton nom), Bill Murray (Perdu dans la traduction) et Owen Wilson (The Royal Tenenbaums).

Léa Seydoux (Spectre), Lyna Khoudri (Le bienheureux), Jeffrey Wright (Westworld), Mathieu Amalric (The Grand Budapest Hotel), Stephen Park (Fargo) jouent également dans le film avec Liev Schreiber, Elisabeth Moss, Edward Norton, Willem Dafoe, Lois Smith, Saoirse Ronan, Christoph Waltz, Anjelica Huston, Jason Schwartzman, Henry Winkler, et plus encore.

La dépêche française est écrit et réalisé par Anderson à partir d’une histoire d’Anderson, Roman Coppola, Jason Schwartzman et Hugo Guinness. Le film est financé de manière indépendante par le milliardaire Steve Rales d’Indian Paintbrush, qui soutient régulièrement les projets d’Anderson.