“The French Dispatch” et toutes les nouvelles bandes-annonces de films que vous devez regarder la semaine dernière – .

C’est le week-end que certains d’entre vous attendaient, alors que Sonic the Hedgehog sortait en salles, et les gens disent en fait que ce n’est pas trop mal. S’il y a une chose qui vous fait vibrer, c’est bien Jim Carrey qui incarne le méchant. Là encore, vous pourriez être dans un autre type de film ce week-end, auquel cas je soulignerai Downhill, une dramatique avec Will Ferrell et Julia Louis-Dreyfus comme mari et femme.

Et étant donné que c’est le week-end de la Saint-Valentin, Ordinary Love pourrait être un bon film de rendez-vous. Au fait, au cas où vous remarqueriez que Birds of Prey a soudainement un nom différent, ils l’ont changé pour Harley Quinn: Birds of Prey. Une sous-performance au box-office vous le fera. Comme je l’ai dit la semaine dernière, je ne le ressens tout simplement pas. Les films Marvel ont gâché l’expérience des super-héros pour moi, et maintenant je m’attends à ce que tous les films DC soient liés à la même histoire.

Ce que j’ai regardé le week-end dernier, c’était la dernière série télévisée de Netflix, Locke and Key, qui me semblait familière à plusieurs niveaux. C’est presque comme s’il combinait des éléments d’un tas d’émissions et de films que vous aimez déjà, et l’amalgame qui en résulte est assez amusant à regarder. C’est comme si Narnia rencontrait Stranger Things, Haunted Hill House et It. Mais ça marche vraiment bien. L’intrigue n’est pas parfaite, et vous trouverez des choses à regarder, mais c’est certainement le genre d’émissions Netflix qui passe plutôt vite. Et je ne peux que me demander ce qui se passera la saison prochaine.

Mais passons aux bandes-annonces de cette semaine, car nous avons pas mal de nouveaux clips pour vous cette semaine. Il ne fait aucun doute que The French Dispatch de Wes Anderson est le plus excitant de tous. Les fans d’Anderson comprendront rapidement pourquoi une fois qu’ils auront vu la bande-annonce. Mais même si vous n’avez vu aucun de ses chefs-d’œuvre, vous devriez absolument le vérifier lors de sa sortie cet été. Le casting à lui seul devrait suffire à vous convaincre d’acheter un billet.

Brahms: le garçon II

Cut Throat City

La résistance

La dépêche française

Le chevalier vert

La chasse

L’histoire personnelle de David Copperfield

