[The Further] Un couple aurait repéré un grand être ressemblant à un Slenderman à Chicago

Un homme et une femme à Chicago, IL ont rapporté avoir vu une grande créature élancée dans les bois de Schiller Park à la fin décembre 2019. Ils affirment que cela a été vu lors d’une tentative de rituel spirituel et, bien qu’ils aient fumé du pot plus tôt, ils étaient complètement lucide lors de l’incident en question.

UFO ClearingHouse décrit la déclaration de la femme comme suit:

«Ils ont presque terminé le rituel quand ils ont tous deux dit qu’elle avait entendu un son très aigu qui venait de nulle part. Lorsqu’elle leva les yeux, elle vit l’être tentant de se cacher derrière une rangée d’arbres à environ 15 mètres d’eux. L’être qu’elle a décrit comme mesurant entre 7 et 8 pieds de haut et semblait extrêmement mince et avait l’air de porter une combinaison grise. Elle a dit que les bras de l’être étaient très longs et pendaient juste au-dessus de ses genoux et qu’ils avaient l’air d’avoir des griffes. Je lui ai demandé de bien vouloir décrire cela et elle a dit qu’ils étaient longs et semblaient juste être munis de griffes ou de ce qui ressemblait à des griffes. »

“Elle est allée plus loin en décrivant l’être comme ayant une tête lisse, aucune indication de cheveux et avec des yeux qui ressemblaient à des insectes seulement du noir de jais et a pris la majeure partie de son visage.”

La femme a ensuite déclaré qu’il y avait eu une absence inhabituelle de faune sauvage avant, pendant et après l’observation, ce qui est rare pour un parc regorgeant normalement de cerfs, d’écureuils, de ratons laveurs, etc. En outre, lorsque la créature a finalement disparu dans la limite des arbres, ils ont tous deux déclaré qu’ils ressentaient un fort sentiment de peur et une envie impérieuse de partir. Au 3 janvier, le couple n’était pas revenu.

Cela doit bien sûr être pris avec un grain de sel, car même si vous ne pensez pas que vous êtes assez haut pour qu’il modifie vos perceptions du monde qui vous entoure, le pot est une substance qui modifie l’esprit, et pourrait très bien le faire même dans d’une manière subtile; surtout lorsque vous vous engagez dans des activités qui vous amènent à vous attendre au surnaturel.

Encore une fois, on ne sait jamais…