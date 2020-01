[The Further] Une nouvelle série “La malédiction du triangle des Bermudes” sortira sur Science Channel le mois prochain

Le Science Channel se dirige vers le mystérieux triangle des Bermudes le mois prochain avec une toute nouvelle série “Malédiction du triangle des Bermudes“, Nous avons appris aujourd’hui via The Wrap.

Décrite comme «une nouvelle série d’enquête sur la mystérieuse région célèbre pour sa longue histoire de navires perdus et de personnes disparues», elle sera diffusée le 9 février 2020.

«Tout au long de« La malédiction du triangle des Bermudes », le Triangle Research and Investigation Group enquête sur une variété de mystères et tente de déterminer si ces histoires d’incidents étranges sont purement une coïncidence, ou s’il y a une explication – scientifique ou surnaturelle – cachée sous la surface. “

Les détails de Wrap, «La première de la série verra l’équipe TRIG enquêter sur la fameuse disparition du vol 19, l’escadron d’avions de la Marine qui a disparu lors d’une mission d’entraînement de routine à travers le triangle en 1945, pour ne jamais être revu. L’équipe TRIG tentera de comprendre ce qui aurait pu faire en sorte que les avions s’éloignent de leur itinéraire et pourquoi aucune preuve physique d’un accident n’a jamais été trouvée. »

«Parmi les autres mystères, citons un plongeur disparu qui a disparu dans une zone supposée être la maison d’un mystérieux monstre marin; un hotspot pour l’activité OVNI, y compris le site d’une observation célèbre à Aguadilla, Porto Rico; la disparition en 1967 du yacht de luxe The Witchcraft et de ses deux passagers, et une théorie sur la légendaire cité perdue d’Atlantis.