The Gentlemen, Birds of Prey: sortie en VOD déplacée – / Film

Oiseaux de proie et Les messieurs rejoignent le troupeau de films sortis tôt sur vidéo à la demande. Dans la foulée d’Universal qui change la donne en annonçant la sortie théâtrale et numérique du même jour de Trolls World Tour, Warner Bros “ Birds of Prey et STXfilms ” The Gentlemen sera disponible à l’achat sur les plateformes numériques la semaine prochaine, mois plus tôt que les films devraient sortir en VOD.

Variety rapporte que Birds of Prey sera disponible pour achat numérique sur 24 mars, des mois plus tôt que sa sortie prévue de la vidéo à la demande. Le film devrait coûter 19,99 $ à acheter sur des plateformes telles qu’Amazon et iTunes. Il sera disponible à la location en avril. Bien que STXfilms n’ait pas encore confirmé la sortie anticipée en VOD de The Gentlemen, Fandango rapporte que le câlin du crime dirigé par Guy Ritchie sera également disponible à l’achat numérique le 24 mars.

Les films sont généralement disponibles à l’achat en format numérique environ 74 jours après leur arrivée au cinéma, au plus tôt, suivis de la location numérique et de la sortie de vidéos à domicile deux semaines plus tard. Mais Birds of Prey ne sera disponible que 46 jours après sa première sortie en salles (il a ouvert le 7 février) tandis que The Gentlemen sera disponible 60 jours après sa sortie en salles (24 janvier).

Avec Birds of Prey et The Gentlemen jouant toujours dans certains théâtres, le déménagement pourrait avoir été une surprise, mais la pandémie de coronavirus a des théâtres et des exposants difficiles, fermant des multiplexes dans plusieurs États, y compris New York, Colorado, New Jersey, Pennsylvanie et Washington . Les Centers for Disease Control and Prevention ont recommandé dimanche dernier que les rassemblements publics de plus de 50 personnes soient annulés pour les huit prochaines semaines, ce qui a considérablement affecté les ventes au box-office.

Universal a été le premier studio à prendre la décision drastique que beaucoup prédisaient de se produire, après que la plupart des principales sorties en salles aient été retardées en raison de problèmes de coronavirus. Le studio a annoncé lundi que Trolls World Tour serait disponible à l’achat numériquement le même jour qu’il devrait sortir en salles, avec les autres titres du studio toujours en salles – The Invisible Man, Emma., The Hunt – également disponibles à l’achat tôt. demande. En réponse à cette nouvelle, le directeur de Birds of Prey Cathy Yan a fait remarquer sur Twitter: «Je ne serais pas opposé à ce que Birds of Prey soit mis en VOD plus tôt.» On dirait qu’elle a réalisé son souhait.

Je ne serais pas opposé à l’idée de mettre Birds of Prey en VOD plus tôt. https://t.co/TrKynikHLx

– Cathy Yan (@CathyYan) 16 mars 2020

Birds of Prey a été injustement négligé lors de sa sortie en salles, récoltant 177 millions de dollars dans le monde à ce jour – en aucun cas un mauvais chiffre, mais décevant par rapport aux dernières sorties de films de Warner Bros. DC. Maintenant qu’il sera disponible en VOD et que nous sommes tous coincés à l’intérieur, voici votre chance de vous bénir avec ce film amusant et désarmant. Faites-vous un sandwich aux œufs pendant que vous y êtes.

