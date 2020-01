The Gentlemen Review

7/10

Jeter:

Matthew McConaughey comme Mickey Pearson

Charlie Hunnam comme Raymond

Henry Golding comme sécheresse oculaire

Michelle Dockery en tant que Rosalind Pearson

Hugh Grant comme Fletcher

Jeremy Strong en tant que Matthew Berger

Colin Farrell comme entraîneur

Eddie Marsan comme Big Dave

Bugzy Malone en tant que Ernie

Réalisateur et scénariste: Guy Ritchie

Sommaire:

Ayant grandi dans la pauvreté, Mickey Pearson, né aux États-Unis, a reçu une bourse Rhodes – l’initiant à l’atmosphère plus chic de l’Université d’Oxford en Angleterre. Emportant avec lui son intelligence de la rue et son style de vie, Mickey commence à vendre du pot à ses camarades de classe. Finalement, Mickey vise des objectifs plus élevés et poursuit un sanglant déchaînement qui le place au sommet du royaume de la marijuana en Angleterre. Personne ne joue avec Mickey, et au fil des ans, il n’a pas eu besoin de montrer sa force ou son pouvoir par la violence. Il fait partie de la haute société britannique, il est marié à une femme qu’il aime et personne n’ose le croiser, lui et son équipage. Le temps est venu, dans l’esprit de Mickey, d’abandonner le jeu et de se diriger vers la retraite de la drogue.

Mickey prévoit de vendre son empire à un autre Américain, Matthew Berger, à hauteur de 400 millions de dollars. Berger, bien sûr, a besoin d’assurances qu’il en aura pour son argent. Après tout, la marijuana sera très probablement légale au Royaume-Uni très bientôt. Mickey fait le tour de Berger, lui montre les subtilités de cette opération pour se rassurer. Tout semble être dans le sac jusqu’à ce que Dry Eye, un lieutenant du syndicat du crime de Lord George, vienne à Mickey avec sa propre offre pour l’entreprise. Il semble que tout le monde sait que Mickey vend son empire, et tout commence à s’effondrer. Une bande de voleurs de breakdance vole une des poteries de Mickey, des fêtes non désirées commencent à approcher sa femme, et même des tentatives sont faites sur sa vie.

Il y a cependant un homme qui prétend savoir ce qui se passe dans les coulisses. Fletcher, un P.I. visqueux qui travaille principalement pour le roi des tabloïdes, “Big Dave”, prétend savoir qui essaie de virer la sortie de Mickey du trafic de drogue. Pour 20 millions de livres, Fletcher ne renoncera pas seulement à la marchandise qui colle la tête là où elle n’appartient pas, mais il livrera également tout cela dans un scénario de film bien écrit, écrit par lui-même … combien réfléchi.

Ce qui fonctionne:

C’est un film policier de Guy Ritchie. Même les entrées les plus faibles de Ritchie dans ce genre ont toujours un charme et une atmosphère à leur sujet – sans Revolver, peut-être. Tandis que Les messieurs n’est pas aussi répandu avec la même ampleur de plaisanteries pleines d’esprit que vous attendez par rapport aux sorties passées, vous pouvez entendre ce dialogue flamboyant s’infiltrer. Il y a des moments forts ici et là, provenant principalement de Colin Farrell et Henry Golding, qui se distinguent cette fois-ci. Fletcher de Hugh Grant arrive à jouer le plus avec ces morceaux plus juteux de gymnastique verbale, mais aussi amusant que cela soit de voir Grant plonger ses orteils dans l’eau, ça fait juste un peu sentir. Il est absolument utilisable en tant que Fletcher incroyablement sournois, mais il est un peu en retard dans le match. Je ne peux pas juger à juste titre la performance de quelqu’un par rapport à d’autres dans des films complètement différents, mais c’est Grant qui essaie de rendre cette représentation prête à l’emploi que ses pairs ont déjà perfectionnée. Voici Sir Ben Kingsley affrontant Don Logan dans Sexy Beast, Ralph Fiennes ouvrant Harry Waters d’In Bruges. Hugh ne déçoit pas, mais il ne change pas non plus le jeu.

Tous les personnages suivent une fine ligne. Comme une visite inattendue de votre cousin instable et en liberté conditionnelle – il y a une tempête silencieuse de peur menaçante juste sous la surface. Parfois, tout le monde est froid et détendu comme cela peut être, puis la minute suivante, ils grimpent les murs dans un état de fureur maniaque. Normalement, ce déséquilibre serait un point de discorde pour moi, mais il y a une raison à cela. La structure narrative de The Gentlemen est racontée à travers les yeux de Fletcher alors qu’il raconte l’histoire au n ° 1 de Mickey, Raymond. Ce à quoi l’auditoire est exposé est la version scriptée des événements racontée par Fletcher. Non seulement il n’a été directement impliqué dans aucune des procédures, mais il l’envisage également comme un film à grande échelle de Guy Ritchie. Bien que cela laisse une marge de manœuvre aux acteurs pour prendre leurs performances au-dessus, personne n’éclate vraiment dans le domaine de la bouffonnerie exagérée.

Tout cela permet de mener une discussion plus approfondie sur ce que chaque membre du public a vécu. On pourrait dire que 99% de ce qui a été montré à l’écran ne s’est pas réellement produit. D’autres peuvent choisir les pièces qui étaient clairement vraies et les séparer de potions plus scandaleuses. Les drames criminels flashy peuvent facilement être vus comme attirant davantage leurs aspects colorés, par opposition à leurs messages de moralité plus profonds. En livrant Les messieurs dans ce package hors marque, Guy Ritchie a trouvé un moyen de maintenir la discussion, même si cette discussion ne concerne que les éléments les plus facétieux du film. Cependant, c’est aussi la plupart des problèmes avec le film.

Ce qui n’a pas fonctionné:

Les messieurs prend son temps doux pour y aller. Écoutez, vous n’avez pas besoin de me faire vibrer et de me garder sur le bord de mon siège dès la première seconde, mais en raison de sa structure d’histoire peu orthodoxe, Les messieurs se retrouve à la ligne de départ pour pratiquement et heure. Au moment où la plupart des films (même les longs) en sont à leur deuxième acte, Les messieurs introduit toujours des personnages et des points d’intrigue. Le résultat final peut venir avec un joli arc enroulé autour de lui, mais cela se fait au prix de regarder un petit ami frustré faire des torts alors qu’il jette un autre rouleau de papier d’emballage perdu tout en préparant ce cadeau de Saint Valentin de dernière minute pour sa petite amie. Le style est génial et tout, mais cette histoire aurait également pu être racontée et tout aussi poignante sans la structure alambiquée. Cela n’aide pas non plus lorsque le réalisateur estime que des indices visuels flashy doivent être présentés au public dès le début pour les aider à comprendre que ce que Fletcher dit est plus un film qu’une série de faits. La technique de cadrage de la bande de film comme Fletcher décrit le sentiment de regarder un film est fugace et unique. Plus une distraction qu’un acte branché de cinéma rebelle.

Rappelez-vous aussi, il y a quelques paragraphes, lorsque j’ai mentionné comment le cadrage de l’histoire signifiait que les acteurs pouvaient être plus grands que nature, et cela aurait été justifié? Eh bien, il y a un cas qui n’a pas profité de cela et c’est Jeremy Strong. Sa représentation de l’espiègle et arrogant Matthew Berger suintait de camp au point que chaque fois qu’il ouvrait la bouche, je ne pouvais pas m’empêcher de rire. Cela semble un peu étrange d’être critique après avoir dit que la structure laissait la place aux acteurs d’être aussi exagérés qu’ils le voulaient, mais le personnage de Berger semblait tout simplement trop déplacé. Si vous le souhaitez, vous pouvez manger un gâteau au chocolat entier ou le vôtre, mais il y a une différence entre le ramasser avec vos mains et le fourrer directement dans votre gorge que le manger calmement et régulièrement avec une fourchette ou une cuillère.

Pouvons-nous également parler de la marijuana pendant une minute? Je ne suis aucun expert dans ce qu’il faut pour vendre / cultiver l’usine, et je n’ai aucune idée de la façon de créer, de maintenir et de doter en personnel une grande entreprise de distribution qui s’adresse à un pays entier pour leur vendre quoi que ce soit, sans parler d’une substance illégale. Pourtant, je ne peux pas m’empêcher de me demander comment le gars qui ne vend que le sweetleaf et rien d’autre, est devenu le pivot. Oui, il y a d’autres personnes qui vendent des articles illicites dans toute la Grande-Bretagne, mais c’est peint comme si chaque faction se concentre sur une seule substance. Encore une fois, je sais que c’est un pays entier, mais Mickey possède et gère un empire de 400 millions de dollars rien que de l’herbe? Corrigez-moi vraiment si je me trompe, mais ils semblent tout simplement trop farfelus, même pour le film avec une panne de film que Fletcher veut tourner.

En résumé:

C’est vraiment simple; si vous aimez Guy Ritchie quand il fait un film policier, alors vous serez ravi de voir votre homme de nouveau en action. Si vous êtes indifférent envers Ritchie mais aimez toujours le genre, vous vous amuserez aussi. Avec une distribution impressionnante, représentant tous un large éventail de types de personnages, le public peut en profiter. Comme je l’ai dit plus tôt, Colin Farrell et Henry Golding volent la vedette. Pourtant, il y aura des gens là-bas qui pourraient se sentir ennuyés et frustrés par la narration énigmatique, et pour ces gens, eh bien ils ont juste besoin de trouver un autre revendeur… Je veux dire cinéaste!

Les Gentlemen seront présentés dans les salles américaines ce vendredi!