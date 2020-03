The Good Doctor: Neil Melendez dans la finale de la saison 3 – Nicholas Gonzalez

HISTOIRES CONNEXES

Avertissement: ce qui suit contient des spoilers de la partie 2 de La finale de la saison 3 du Good Doctor.

R.I.P., Neil Melendez.

Dans la finale de la saison 3 de The Good Doctor, la chirurgie (jouée par l’acteur Nicholas Gonzalez) est décédée après avoir succombé à des blessures internes subies lors de l’effondrement de la brasserie de la partie 1. Il est décédé après avoir partagé ses adieux en larmes avec l’ancien patron Aaron Glassman, l’ex-petite amie Audrey Lim et la résidente de troisième année / actuelle amoureuse Claire Browne.

Ci-dessous, Gonzalez se penche sur le destin tragique de son personnage, confirme son «navire de choix et révèle pourquoi il sera toujours reconnaissant de son temps sur le drame médical ABC – même si sa sortie a paru« un peu tôt ».

TVLINE | Pour confirmer, ce n’était pas votre décision de partir?

Ce fut une décision créative [that] juste venu au bon moment, vous savez? Il y a beaucoup de choses sur ce travail que j’ai aimé et que j’ai été honoré de faire, et une grande partie de cela vient de la famille que nous avons créée dans les coulisses. Mais il arrive aussi un moment où vous sentez qu’il est temps de passer à autre chose, et j’ai l’impression de laisser Good Doctor à un endroit vraiment génial.

TVLINE | Comment?

J’adore comment nous avons commencé. J’ai eu l’impression que même si nous étions ce grand spectacle de réseau, c’était toujours comme ce «petit spectacle qui pouvait», parce que nous prenions une grande chance dans le cœur et la compréhension des gens, et j’ai vraiment apprécié de faire partie de quelque chose comme que depuis le début… Donc ça a été une joie de faire le spectacle, mais en même temps, en tant qu’artiste, on a l’impression d’être impatient de sortir et de relever le prochain défi.

TVLINE | Quand avez-vous découvert que Melendez n’était pas long pour ce monde?

Juste après la nouvelle année. Il ne nous restait plus que six épisodes…

TVLINE | Vous n’avez donc eu que quelques semaines pour tout traiter…

Ce qui est vraiment intéressant, tu sais? Filmer tout ça avec la connaissance [that Melendez was going to die].

TVLINE | Quelle a été votre réaction lorsque vous avez lu le script pour la première fois?

C’était difficile parce que j’avais l’impression que rien n’était assez bon. Ça n’allait pas être un assez bon au revoir parce que, vous savez, je pense que c’est un peu tôt… donc je pense que rien ne se sentira jamais vraiment approprié. Mais il était très important pour moi que la relation avec le Dr Lim soit honorée. Je savais ce qui se passait avec Melendez et Claire, mais je devais m’assurer que [his relationship with Lim] n’était pas quelque chose qui ressemblait en quelque sorte à un deuxième violon… Il fallait en ressentir la véracité et la nature actuelle. Et j’espère que c’est ce qui est apparu.

TVLINE | Dans la finale, vous avez des dernières scènes mémorables en face de Richard Schiff, Christina Chang et Antonia Thomas, mais aucun de vos autres camarades de casting. Sachant que vous approchiez de la fin, avez-vous commencé à suivre vos scènes finales avec Freddie Highmore et al.?

Je pense avoir réalisé [it] un peu tard, mais il y a eu des moments [production] où j’étais le seul à le savoir. Cela m’a fait aborder chaque jour avec un peu plus d’approche sacrée, réalisant que ces jours étaient comptés et qu’ils devaient être appréciés avec des gens avec qui j’aimais beaucoup travailler.

TVLINE | Il y avait évidemment beaucoup de choses dans ce double, mais j’étais surpris que vous n’ayez pas eu une dernière scène avec Freddie.

Freddie était là pour mon dernier jour, regardant chaque scène derrière la caméra à l’appui.

TVLINE | Parlons de chacun des adieux que vous avez reçus, en commençant par cet échange final avec Glassman. Vous et Schiff n’avez pas partagé beaucoup de temps d’écran dans Seasons 2 ou 3, mais cette scène a certainement résonné.

Voici un homme, un médecin [that Melendez] a beaucoup de respect pour. Ce sont des personnalités épineuses, mais elles se comprennent et se respectent. [They’ve] à certains égards été un taureau plus âgé et un [younger bull] garder la distance les uns des autres. Et quand nous sommes amenés dans cette pièce, dans ces circonstances, c’est toutes les choses que vous ne pouvez pas vraiment dire, ou vous ne pouvez même pas dire complètement, jusqu’à Glassman [goes] et paie [Melendez] le compliment.

TVLINE | Il y a eu beaucoup de choses qui n’ont pas été dites dans cette dernière scène entre Melendez et Lim. Avez-vous été déçu de la fin de leur relation plus tôt cette saison?

Ouais, je pense qu’il y avait définitivement des affaires inachevées. Il y avait tellement d’histoire, tellement d’amour et de respect. [These were] deux personnes qui se sont vraiment enthousiasmées par ce qu’elles ont fait et se sont comprises, et ont donc pardonné leur [shortcomings]… Il aurait été amusant de les regarder naviguer [that relationship] un peu plus.

TVLINE | Le dernier au revoir de Melendez n’est pas avec Lim, mais avec Claire. La résidente professe son amour pour sa présence, puis constate que cet amour est réciproque. Qu’avez-vous pensé de cette scène?

Melendez découvre vraiment ce qu’il ressent. Ce n’est vraiment qu’après tout cela qu’il a accepté ce qu’il ressentait pour elle, parce que je pense que c’est quelque chose qui s’est vraiment glissé sur lui. Il peut penser qu’elle est mignonne, il peut penser qu’elle est intelligente, il peut être intrigué, mais il sait qu’il ne va pas s’impliquer.

TVLINE | Comment vous sentiez-vous à leur sujet en tant que couple potentiel? À la fin de la journée, il était son patron…

Je ne sais pas. Je veux dire, cela m’a toujours été proposé. Les gens l’ont ressenti très tôt, même juste à partir du pilote, donc c’était toujours cette chose dont les gens parlaient en quelque sorte… Dans la vie, nous avons certaines attractions, mais cela ne signifie pas toujours que c’est quelqu’un que vous poursuivez de manière romantique. Pour moi, j’ai toujours eu l’impression que c’était peut-être une longue brûlure qui pourrait toujours être là. Il y a deux personnes qui se respectent, ont appris à s’aimer en tant qu’êtres humains, en tant que personnes et en tant qu’amis, mais l’idée d’aller après [that] Je n’ai jamais été à l’aise avec ça parce que j’avais l’impression d’avoir créé ce personnage très moralement honnête dans Melendez.

TVLINE | Si Melendez n’était pas mort, comment pensez-vous qu’il aurait compté avec ses sentiments pour Claire?

Je pense qu’il aurait, bien sûr, donné [into his feelings], mais je pense qu’il l’aurait frayé un chemin et qu’il aurait trouvé la bonne chose à faire aurait été aussi intéressant.

TVLINE | Mis à part vos sentiments personnels à propos de Melendez et Claire, comment c’était de tourner cette dernière scène avec Antonia?

C’était difficile car il y avait évidemment beaucoup d’émotions réelles. Comme le Dr Melendez, je disais au revoir à [someone who had been] dans ma vie depuis trois ans… Antonia et moi [became] de si bons amis. Nous aussi, nous nous aimons, et c’est pourquoi cela fait mal de se dire au revoir. Et c’était intéressant de faire encore et encore et encore pendant une journée entière.

TVLINE | Avez-vous l’impression d’avoir tout fait avec Melendez que vous avez décidé de faire?

Probablement pas… C’est difficile, parce que nous ne sommes pas un Grey’s Anatomy. Nous sommes avant tout une procédure qui a beaucoup de cœur et de caractère autour d’elle. Autant nous sommes un ensemble, le sujet n’est pas tant [about us], tu sais? Les choses sont réparties petit à petit, ce qui peut être difficile pour un acteur à bien des égards, et bien souvent je sers de médecine et je fais d’autres tâches lorsque d’autres parties du personnage ont été un peu négligées. Mais cela fait partie de ce qui rend ce spectacle un peu différent, et je pense que c’est peut-être aussi ce qui fait que le public revient, parce qu’il veut ce goût de quelque chose, mais nous ne le distribuons jamais à moindre coût.

Donc, pour répondre à votre question, j’ai l’impression qu’il y avait encore beaucoup de choses sur la table pour Neil, et j’aimais vraiment le regarder apprendre ses leçons et sa poursuite constante de la perfection, vous savez, bien sûr, nous allons tous tomber à court de.

TVLINE | Y avait-il des scénarios spécifiques de Melendez que vous vouliez explorer davantage?

Je suis toujours curieux de [his] famille. On nous a présenté ma sœur trisomique dans un épisode. Il y avait aussi tellement de petits [deleted] scènes. Les scénarios sont tous là, mais les petites scènes qui nous manquent ont vraiment changé la dynamique. Il y avait beaucoup de scènes avec Antonia Thomas [who plays Claire], [and] il y avait probablement un nombre égal de scènes avec Christina Chang [who plays Lim] – ces différents types de moments [that went beyond] regarder les gens tomber amoureux… Ils étaient sur le plancher de la salle de coupe parce que nous n’avons pas le temps pour ça.

TVLINE | Il me vient à l’esprit son désir d’avoir des enfants. C’est la raison pour laquelle lui et Jessica ont annulé leur engagement dans la saison 1.

Oui, mais cela a informé tout ce que j’ai fait par la suite. Chaque fois que l’affaire concernait un enfant ou un bébé, il y avait presque un peu plus de tension. J’étais toujours un peu sûr de mettre ça là-dedans… Je ne sais pas si tu te souviens, mais ce que nous avons vraiment fini à la fin avec moi et Jessica à propos de vouloir des enfants [was that] Je sentais que je devais me concentrer sur ma carrière et ne pas avoir d’enfants.

TVLINE | Oh, c’est vrai.

Il sait ce qu’il aime et ce qu’il fait bien, c’est la chirurgie. Vous pouvez vouloir autre chose dans votre vie, mais vous ne pouvez pas vous priver de ce qui vous anime. Il était donc juste pris entre les tensions. Il serait intéressant de voir lequel gagnerait en vieillissant.

TVLINE | Nous parlons le vendredi avant la diffusion de l’épisode. Envisagez-vous de vous connecter lundi soir? Ou avez-vous besoin de temps?

Eh bien, vous savez, ma famille n’a pas [know]. Je veux dire, certaines personnes le font, mais ma maman [and] papa est pour une grosse surprise… C’est important pour moi de le voir et de le vivre sans savoir ce qui se passe. J’espère que le travail que je fais dans ces derniers épisodes [will] être en quelque sorte un au revoir pour eux aussi. Je sais que c’est quelque chose dont ils sont évidemment fiers, et les fans non seulement de moi, mais de la série elle-même. Donc ça va être difficile, mais je pense que je vais probablement le regarder parce que je ne l’ai pas encore vu. Je pourrais probablement obtenir un lien, mais une partie de moi veut le regarder avec tout le monde, aussi difficile que ce soit pour moi de me regarder.

TVLINE | Enfin et surtout, qu’est-ce que vous emporterez de cette expérience?

Je suis extrêmement fier de l’accueil incroyable [the show] a été. Quand je suis arrêté à propos de l’émission, ce n’est pas seulement parce que je suis «ce type» dans l’émission à la télévision. C’est parce que tout le monde a une histoire – une histoire personnelle sur les raisons pour lesquelles cette émission les a frappés si fort, ou ce que cela signifie pour eux ou un membre de la famille, avec ou sans autisme. Faire partie de quelque chose comme ça, qui nous paraissait plus grand que nous tous, et pourtant si petit quand nous le faisions ensemble, est probablement l’une des expériences les plus uniques à ce sujet.

Bons fans de docteur, étiez-vous choqué et attristé de voir Melendez partir? Appuyez sur les commentaires pour pleurer le personnage et partager vos réflexions sur le départ de Gonzalez.