The Good Doctor Recap: Saison 3 Episode 15 – Shaun et Carly [Spoiler]

Avertissement: ce qui suit contient des spoilers de l’épisode du 17 février Le bon docteur.

La première relation du Good Doctor a pris fin lundi, dans un épisode qui a mis en place l’arc final de la saison 3.

Dans «Unsaid», le Dr Carly Lever (joué par Jasika Nicole) a rompu les choses avec Shaun (Freddie Highmore). Après un double rendez-vous impromptu dans un bar karaoké, Carly s’est rendu compte que Shaun et Lea étaient amoureux, qu’ils soient prêts à se l’avouer ou non.

L’épisode a également révélé que Claire et Melendez étaient aux prises avec la plainte de favoritisme anonyme présentée par Park Morgan. Enfin, Lim a confronté Morgan – qui avait de plus en plus de mal à opérer avec son diagnostic secret de polyarthrite rhumatoïde – au sujet du dépôt de ladite plainte pour se faire inoculer au cas où elle commettrait une infraction pouvant être mise à feu.

Ci-dessous, Nicole raconte à TVLine comment la décision de Carly s’est transformée en un véritable chagrin, comment elle a découvert pour la première fois la scission et à quoi cela ressemblait quand le moment est finalement venu de tourner la scène de la rupture.

TVLINE | Quelle a été votre réaction lorsque vous avez lu le script pour la première fois et êtes arrivé à la scène finale?

En fait, j’ai découvert quelques épisodes avant d’obtenir le script que la rupture allait arriver, donc c’était ma première confirmation que cette relation ne se terminerait pas pour toujours, et c’était l’expérience la plus étrange que j’aie jamais eue en tant qu’acteur . Je me suis senti si personnellement lié au personnage de Carly, au personnage de Shaun – et à cette histoire en général – que j’ai réellement commencé à ressentir l’agitation émotionnelle de traverser une rupture.

TVLINE | Cela semble intense. Comment était-ce?

Pendant environ deux semaines, j’ai été vraiment triste. Je n’étais pas motivé à faire quoi que ce soit. J’étais à terre. Et il m’a fallu quelques jours pour réaliser que c’est exactement ce que l’on ressent quand on traverse une rupture. Je suis avec mon partenaire depuis si longtemps que je ne connais plus vraiment cette expérience, et j’ai réalisé que je me sentais rejetée, je me sentais triste. J’ai dit à Freddie: “Je suis désolé de ne pas être de bonne humeur. Je suis triste que nous rompions. ” Et il était si gentil.

Je ne sais pas si c’est quelque chose que les gens qui ne sont pas des acteurs comprendraient parfaitement, mais la partie de moi qui est Carly – et il y a certainement une partie de moi qui est Carly, parce que je suis son corps et je ” m sa voix – cette partie de moi se sentait connectée et absolument amoureuse de cet autre personnage, donc ça ressemblait à: «Vous n’avez pas eu le gars. Tu n’as pas eu le gars, Carly! ” C’est donc ce que j’ai traité. Mais je suis content d’avoir découvert un peu plus tôt pour pouvoir vivre les émotions. Mais quand le moment est venu de le filmer, tout est revenu.

TVLINE | Qui vous a annoncé la nouvelle?

Nous sommes chanceux dans la production d’arriver à faire venir les scénaristes et à voir leur travail produit pendant le tournage. Et l’un des écrivains, je ne vais pas dire de qui il s’agit, mais il a mentionné quelque chose à propos d’une scène de karaoké, et sur mon Instagram, je fais du karaoké – je l’appelle «Self Care-aoke», à l’appui de l’émission et de promouvoir l’épisode ce soir-là – alors je me disais: «Oh mon Dieu! La vraie vie croisée avec la vie artistique! C’est bien! Je fais des vidéos de karaoké tout le temps! » Et il a dit: “Ouais, mais ça ne va pas être une bonne scène.” Alors j’ai découvert sous la table ou quoi que ce soit, et évidemment j’ai gardé la bouche fermée, et j’ai continué à espérer que peut-être qu’il s’était trompé. Ce n’est peut-être pas ce qui se passe. Et puis j’ai lu l’épisode et je me suis dit: «Bon sang. Ça se passe. “

TVLINE | Qu’avez-vous pensé de la scène elle-même?

Ils l’ont écrit si joliment, et c’était en fait assez agréable de savoir que Shaun ne rompait pas avec Carly, ce qui m’aurait fait me sentir plus rejeté. Elle pouvait voir ce qui se passait. Je me sentais… fière d’elle. C’est un personnage tellement intelligent, intuitif et émotionnellement intelligent.

TVLINE | Si Shaun avait rompu avec Carly, je pense que le public aurait été déchiré. Non seulement cela se serait senti hors de caractère, mais cela aurait donné du crédit à cette idée que la relation Shaun et Carly n’était rien de plus qu’un obstacle pour Shaun et Lea, et ce n’est tout simplement pas vrai.

Absolument… C’est compliqué, car Carly ne lui laisse pas vraiment le choix dans la situation. Je pense que c’est pourquoi cela semble si puissant qu’elle est la seule à dire: “Vous savez quoi, je ne pense pas que cela va fonctionner.” Je pense qu’il y a d’autres choses en jeu ici, et même dans l’épisode après, après la rupture, ils ramassent en quelque sorte les morceaux… Je pense qu’ils ont tous les deux beaucoup appris de cette relation, et c’est le plus que nous pouvons jamais espérer [for].

TVLINE | En tant qu’acteur, qu’est-ce que ça fait de savoir que la fin est proche pour ce couple, puis de revenir à l’acte 1, scène 1 et d’agir en face de Freddie, comme si vous ne saviez pas ce qui se passe sur le brochet?

Je n’ai pas de réponse plus articulée que c’est vraiment bizarre. C’est ma première fois à jouer… le rôle romantique. Beaucoup de gens ont des opinions très profondes sur qui ils expédient et qui ils veulent voir ensemble, alors j’essayerais de garder cela hors de ma tête – la voix murmurante du fandom – et de me concentrer vraiment sur moi et Freddie dans la pièce ensemble. Parce que ce que nous avons créé, je pense que nous avions assez de chimie pour que les producteurs soient intéressés à voir plus entre ces personnages, donc je continuerais à m’en souvenir. Nous devons simplement nous présenter et faire le travail qui est sur la page. Vous pouvez avoir tous vos sentiments à propos de la rupture et ça va, vous avez le droit de les avoir, mais vous ne pouvez pas le laisser entraver les motivations de ces personnages.

TVLINE | Au milieu de l’épisode, Carly tente d’avoir un dîner normal avec Shaun, mais il est un peu capricieux – en partie à cause du cas de la semaine, mais aussi, nous pouvons supposer, à cause de ce qui n’a pas été dit sur ses sentiments envers Lea. Quand il a finalement quitté la salle à manger et fermé la porte de sa chambre, il y avait un regard très spécifique sur le visage de Carly. Que ressentait-elle à ce moment?

Je pense qu’elle [had gotten] à un endroit où elle était, comme, “Vous savez quoi? Je vais devoir lui faire confiance. Ce sont mes problèmes. Cette histoire de jalousie… »Et je ne peux que supposer que la jalousie a joué un rôle dans les relations passées qu’elle a eues. À ce moment-là, je voulais vraiment que Carly ait confiance que Lea ne faisait pas partie de cette équation de ce qui n’allait pas, et peut-être que c’était elle qui ne comprenait pas ce dont il avait besoin, ou comprendre d’où il venait , ce qui est un peu déchirant. Vous pouvez compter sur la jalousie pour être une excuse pour toutes sortes de choses comportementales… mais quand vous enlevez cela de la table, cela vous rend beaucoup plus vulnérable. “Et s’il ne s’agit pas de quelqu’un d’autre? Et si je ne suis pas la bonne personne? ” Et à bien des égards, ces deux choses sont vraies dans ce scénario.

TVLINE | Plus tard, Carly et Lea ont échangé des mots à l’hôpital. Vous est-il apparu que ce serait la première fois que le public voyait ces deux personnages dans le même espace partagé? Et à quoi cela ressemblait-il pour toi et Paige Spara d’agir finalement l’un en face de l’autre?

C’était comme un début et une fin en même temps, parce que je savais à ce moment-là [that Carly was breaking up with Shaun]. Lorsque nous avons filmé cet épisode, nous avons en fait filmé la scène karaoké la veille, et c’était donc la première scène que j’ai jamais filmée avec Paige, et c’est l’avant-dernière partie de toute cette histoire. Nous étions dans ce bar karaoké depuis, vous savez, 10 heures la veille, en riant et en passant un bon moment, et nous avons donc dû revenir en arrière, [which] était vraiment bizarre… Mais je suis content qu’ils aient mis ça [elevator scene] dans le script, parce que cela ressemble en quelque sorte à une réponse au fandom qui a été tellement divisé sur qui ils veulent voir Shaun. C’est comme si ces personnages fictifs pouvaient traîner ensemble dans l’ascenseur, sachant qu’ils ont un intérêt commun à soutenir Shaun et à vouloir qu’il soit heureux, alors le moins que le fandom puisse faire est de réagir de la même manière.

TVLINE | Comment était-ce quand le moment est finalement venu de tourner la rupture? Quelle était l’ambiance sur le plateau ce soir-là?

L’endroit où nous l’avons filmé [outside the University of British Columbia, which serves as the exterior for St. Bonaventure] a été le lieu où nous avons filmé quelques autres scènes, comme celle où Carly dit à Shaun [that she doesn’t want him to live with Lea, and he says “I love you” for the first time], donc cette zone a juste cette énergie émotionnelle pour moi. Cela rappelait le voyage qu’ils avaient fait. Toutes les autres scènes que nous avons tournées là-bas, il ne pleuvait pas, mais il se trouvait qu’il pleuvait [that night]… L’ambiance était tellement parfaite, respectueuse de l’environnement, et elle correspond à ce que nous faisions.

TVLINE | Freddie et toi avez-vous parlé de la scène?

Je ne sais pas si c’est cette nuit-là ou une autre nuit que Freddie est venu vers moi, mais il a dit: “Ça va me manquer.” C’était la chose la plus simple qu’il pouvait dire, mais cela signifiait beaucoup… Je me sentais comme si je n’étais pas le seul à ressentir à quel point cette relation était spéciale pour nous, et à quel point nous avions de la chance de pouvoir la représenter ensemble.

