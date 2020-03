The Good Doctor Recap: Saison 3, épisode 20 – Shaun et Lea en finale

HISTOIRES CONNEXES

Avertissement: ce qui suit contient des spoilers de la partie 2 de La finale de la saison 3 du Good Doctor.

Ce fut un moment de bon docteur trois saisons dans la fabrication.

À la fin de la finale changeante de lundi, Lea a donné à Shaun un baiser «Je suis un idiot stupide de ne pas l’avoir vu, mais je t’aime de tout mon cœur», marquant le début d’une relation amoureuse – et une fin heureuse a été très apprécié suite aux événements qui l’ont précédé.

Tout d’abord, Andrews a informé Morgan que sa décision de procéder à l’opération de Tamara aurait pu lui coûter sa carrière de chirurgien, ayant traumatisé ses incisions de la capsule articulaire de la procédure de synovectomie.

Plus tard, Park s’est assis avec le patient Casey sur le site de l’effondrement de la brasserie, alors que la vie quittait les yeux de l’adolescent gravement blessé. L’incapacité de l’enfant à se connecter avec son père avant sa mort a quitté Park si secoué qu’il a appelé Mia et Kellan et leur a dit qu’il prévoyait de retourner en Arizona pour être plus près d’eux.

Puis, dans une tournure quelque peu choquante, le chirurgien assistant à Neil Melendez (joué par l’acteur original Nicholas Gonzalez; lire l’interview de sortie ici) est décédé après avoir succombé aux blessures internes subies lors de l’effondrement susmentionné.

Ci-dessous, le showrunner David Shore (qui a co-écrit et réalisé l’épisode) pèse sur l’inévitable coupledom de Shaun et Lea, la mort du Dr Melendez et les effets d’entraînement que la finale aura sur la saison 4.

TVLINE | Quand j’ai regardé la finale, je n’ai pas pu m’empêcher de me souvenir de votre précédent drame médical House, qui a également secoué les choses à la fin de la saison 3 et démantelé l’équipe de diagnostic d’origine. Est-ce que c’est ce que tu voulais faire ici? Réinitialiser la dynamique avant la saison 4?

Un peu, oui. Je veux dire, en tant qu’écrivain, puis en tant que téléspectateur de la télévision, je ne veux jamais être trop stable. Vous voulez être un peu en avance sur le public. S’ils demandent des changements, alors c’est trop tard – et non pas que ce soient les choses qu’ils demandaient nécessairement, mais vous voulez faire bouger les choses parce que vous voulez mettre vos personnages dans des situations difficiles et voir comment ils réagissent. C’est ce que vous aimez faire en tant qu’écrivain et en tant que producteur.

TVLINE | Aviez-vous l’impression que vous aviez besoin de cet événement catastrophique pour réunir Shaun et Lea – quelque chose de grand pour mettre leurs sentiments en perspective – après combien ils se sont blessés dans les épisodes qui ont précédé la finale en deux parties?

Oui. À un certain moment, nous disions: «Est-ce qu’il lui sauve la vie?», Et nous avons presque instantanément refusé. Nous les voulions ensemble. La question de savoir si cela durera est une autre question, mais cela s’est senti dès le début. Compte tenu de ce que nous avions mené à cela, je ne voulais pas simplement qu’il lui fasse quelque chose qui prouve qu’elle lui devait quelque chose. Je ne voulais pas que ce soit ça. Il [needed] être quelque chose qui lui a montré, dans des circonstances très extrêmes, qui il est exactement. Elle l’a vu, elle s’est occupée de lui, elle était amie avec lui, mais je voulais qu’elle voie qu’elle avait tort. C’est une sorte de microcosme de ce que la série essaie de faire [when it speaks to Shaun’s autism]. Nous sommes tous qui nous sommes, nous avons tous des faiblesses, nous avons tous des forces et nous devons tous être jugés dans leur ensemble.

Shaun avait raison dans cet épisode précédent: Lea avait des préjugés. Il a des limites et des faiblesses, mais nous devons examiner le tout. Donc, nous voulions quelque chose pour forcer ses yeux à s’ouvrir – pas à réévaluer Shaun, mais à se réévaluer et à reconnaître qu’elle avait tort.

TVLINE | Pourquoi était-ce le bon moment pour réunir Shaun et Lea?

Au début de la saison 3, nous avions tracé cette trajectoire. Cela ne signifie pas que nous ne l’avons pas deviné. Cela ne signifie pas que nous avons raison. Vous savez, c’est la bataille constante à la télévision quand vous avez affaire à des relations et à des difficultés de relations – quand est-ce trop tôt et trop tard? – et j’ai adoré la relation Carly. J’ai adoré ça et ce que ça a fait [for Shaun].

TVLINE | Shaun et Carly étaient vraiment super ensemble. Je pensais que la chimie entre Freddie et Jasika était fantastique. Avez-vous envisagé de laisser cette relation se poursuivre?

Cette relation était tellement bonne. L’intention était toujours [that it was] va être Lea [in the end], puis [departing series regular Jasika Nicole] était tellement génial et cette relation était si géniale. Absolument, cela nous a fait nous remettre en question. Nous serons toujours en train de deviner nous-mêmes. Nous avions le luxe de deux excellentes relations, c’est ce que nous voulions. Il est facile de choisir A plutôt que B lorsque B est nul. Il est plus difficile de choisir A plutôt que B quand ce sont deux bonnes options.

TVLINE | Nous avons passé la première moitié de la saison 3 à regarder Shaun naviguer dans sa première relation amoureuse avec Carly. Comment le regarder naviguer dans cette nouvelle relation avec Lea va-t-il jouer différemment dans la saison 4?

Eh bien, c’est pour cela que vous devrez vous connecter, et c’est ce que nous allons devoir nous réunir dans une salle d’écrivains – virtuellement ou non – et comprendre au fur et à mesure que nous progressons au cours des prochains mois. Je ne veux certainement pas fouler le même territoire. Ça ne va pas concerner le premier baiser et ce genre de chose à nouveau. Je pense que ce sera moins de naviguer au début d’une relation que de naviguer dans une relation.

TVLINE | Passons à un développement encore plus grand: la mort du Dr Neil Melendez. Pourquoi le tuer?

C’est une question vraiment difficile. Écoutez, je ne vais pas vous donner une bonne réponse, mais Nick a été génial. Il était tellement génial de descendre la dernière route ici. Ce sont les horribles décisions que vous devez prendre lorsque vous diffusez une émission de télévision. Vous voulez raconter des histoires honnêtes. Vous voulez raconter des histoires de vie et de mort, et cela inclut vos habitués à l’occasion, et à l’occasion, vous devez faire le mauvais choix parce que sinon vous n’avez pas de crédibilité. Afin de garder le spectacle honnête, de temps en temps le pire doit arriver, et nous voulions jeter nos personnages dans cette situation, et nous voulions être honnêtes à ce sujet. Nous voulions voir les retombées de cela. C’est l’ampleur de la réponse que je peux vous donner.

TVLINE | Mais pourquoi ce personnage?

Nous avons constamment deviné cette décision, le faisons toujours… Regardez, nous avons adoré le jeter dans ce monde [of the earthquake] à la fin et cela a fonctionné pour tant de belles histoires. Nous avons quatre histoires parallèles mais différentes en cours dans ces deux derniers épisodes – cinq, en fait – et une fois que nous étions dans ce monde, c’est celui qui a travaillé pour Melendez. Mais ce n’était pas comme si nous planifions sa sortie. C’était plus: «C’était le monde dans lequel nous étions, et c’est l’histoire que nous racontions, et c’est ce qui a fonctionné dans ce monde.»

TVLINE | Y avait-il une inquiétude, étant donné le statut de Melendez en tant que supérieure de Claire, ce que cela aurait signifié pour explorer une relation entre un participant et son résident, si Melendez avait survécu?

C’était quelque chose avec lequel nous nous débattions. Nous l’avons même affronté avec Lim et Melendez [after Lim was named chief of surgery]et c’est d’autant plus vrai avec Claire et Melendez. S’il s’agissait d’une émission diffusée il y a 15 ans, ce serait une histoire très différente. Nous, en tant que société, sommes devenus, je pense, beaucoup plus éclairés que nous. Les choses que nous avons passées sous silence et traitées comme des inconvénients mineurs, [we are now] reconnaître sont de vrais problèmes, ce qui rend la narration plus difficile à certains égards. Mais cela ouvre aussi des portes qui n’étaient pas là avant…

Oui, un subordonné qui dort avec son patron est un problème, avoir une relation avec son patron est un problème, et nous en étions conscients. Nous avons exploré cela dans une certaine mesure et relevé les défis lorsque Lim est devenu le patron de Melendez.

TVLINE | Passons à un autre départ potentiel de la distribution… Quel est le statut de Will Yun Lee dans la saison 4? Park retourne-t-il vraiment en Arizona pour se rapprocher de Mia et Kellan?

Nous ne prévoyons pas de le perdre de l’émission est la réponse courte. Mais cela a été le défi de Park, c’est sa façon de gérer ses engagements au travail et ses engagements envers sa vie personnelle – un défi auquel nous sommes tous confrontés, mais qui est d’autant plus dramatique lorsque vous sauvez des vies et en même temps que votre famille est un à des milliers de kilomètres.

TVLINE | Avec Melendez parti, Claire se tournera-t-elle vers Lim pour l’amitié et les conseils, alors qu’elle entame sa quatrième année de résidence?

C’est l’une des choses que j’ai hâte d’explorer. Nous l’avons abordé, vous l’avez peut-être remarqué, à la toute, toute fin de la finale. C’est littéralement deux lignes de dialogue [when Lim says, “We should get a drink sometime,” and Claire answers, “I’d like that”], mais ce sont deux lignes de dialogue qui m’excitent.

TVLINE | Également. Il semble également qu’Andrews va prendre Morgan sous son aile.

Il l’a fait, et nous y allions certainement cette saison. Elle l’a déçu, mais à la toute fin, elle a fait ses preuves auprès de lui. J’adore cette relation et je veux aussi l’explorer davantage.

TVLINE | Si Claire travaille sous Lim et Morgan travaille sous Andrews, Shaun partagera-t-il son temps entre eux sur les cas de la semaine, par opposition à tous les résidents qui vont et viennent entre les assistances?

C’est l’une des choses que nous devons comprendre, et c’était l’un des défis de l’émission: faire entrer tout le monde et donner à tout le monde une secousse équitable. Comme nos résidents sont devenus plus âgés, les présences ont été repoussées dans une certaine mesure et nous n’avons pas aimé cela. Alors oui, nous essayons de trouver un moyen de garder les gens que nous avons – tous – et de nous assurer de leur donner [material]. Nous avons un excellent casting et nous voulons nous assurer de continuer à leur donner de bonnes histoires et de grandes opportunités.

TVLINE | La saison 4 débutera-t-elle avec une sorte de saut dans le temps, pour donner à ces personnages le temps de pleurer Melendez avant de les revoir?

J’ai quelques réflexions à ce sujet, jusqu’à ce que j’en discute avec tous mes écrivains, je préfère ne pas en discuter avec vous. [Laughs] Mais je pense que je sais quoi [we’re] Faire.

TVLINE | Autant cette saison concernait la première relation de Shaun, c’était aussi une question de famille. Quel sera l’objectif de la saison 4?

Je pense que nous allons lui donner plus de rôle de supervision dans la saison 4 et voir comment il relève ce défi. Et, bien sûr, la relation [between Shaun and Lea]. Explorer cela, comme nous en avons discuté plus tôt, en sera une grande partie.

TVLINE | En explorant ces thèmes de la famille, il y a eu beaucoup de moments tragiques – que ce soit la mort de la mère de Claire, ou la mort subséquente du père de Shaun. La saison 4 sera-t-elle tout aussi sombre et tragique? Ou ce sera un peu plus léger?

Je ne pense pas que nous aurons autant de membres de la famille qui mourront… J’espère. [Laughs] On va essayer de ne pas rendre les choses horribles pour Claire [next] saison, mais vous savez, c’était merveilleux de regarder [Antonia Thomas] se lever et fléchir ses côtelettes. Elle est tellement bonne.

Que pensez-vous de la finale de The Good Doctor (et de la saison 3 dans son ensemble)? Frappez les commentaires avec vos réactions, puis allez ici pour lire notre interview de sortie avec Nicholas Gonzalez.