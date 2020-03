The Good Doctor Recap: Season 3, Episode 17 – Shaun & Lea Relation

HISTOIRES CONNEXES

Cette semaine sur The Good Doctor, Shaun était déterminé à prouver à Lea qu’ils pouvaient travailler en tant que petit ami et petite amie – mais ses efforts se sont révélés vains.

Shaun avait l’intention de changer d’avis de Lea à leur sujet en tant que couple. Il en a dit autant à Glassman au début de l’épisode. Lea lui a donné des raisons très précises pour lesquelles ils ne pouvaient pas être ensemble, mais il était certain qu’il pouvait surmonter certaines des excentricités qu’elle lui avait signalées.

Au cours d’une journée de travail, il a appelé Lea à l’appartement pour lui montrer qu’il était capable de faire les choses différemment: il a alphabétisé les produits en conserve dans le garde-manger et il a placé le rouleau de papier toilette sur le support de manière incorrecte, juste comment elle l’aimait. Lea, cependant, n’a pas été impressionnée. Elle a appelé Shaun pour lui avoir fait traverser la ville en voiture au milieu de la journée alors qu’il aurait pu attendre plus tard dans la soirée. Pour elle, c’était juste un autre signifiant que Shaun est incapable de changer; il est toujours déterminé à faire les choses à sa façon, à son rythme.

Tout au long de l’heure, Shaun a demandé conseil à ses amis et collègues. Étonnamment, le meilleur conseil est venu de Morgan. “Ne devrions-nous pas être avec quelqu’un qui fait de nous une meilleure version de nous-mêmes?” Demanda Shaun. “Peut-être,” répondit Morgan. “Mais essayer de ne pas être autiste ne vous rendra pas meilleur.”

À la fin de son quart de travail, Shaun a confronté Lea et a insisté pour qu’ils se rendent à une date convenable. C’est alors que Lea, qui a déjà proposé un rejet silencieux à la fin de l’épisode 16, a confirmé à Shaun que son intuition précédente – que parce qu’il est sur le spectre, elle ne pense pas qu’ils puissent être ensemble – était correcte.

“Shaun, tu es autiste”, dit-elle sans ambages. “Vous ne pouvez pas résoudre ce problème … Vous êtes qui vous êtes, et je suis qui je suis, et nous ne travaillerons jamais.”

Plutôt que de répondre, Shaun tourna le dos à Lea et s’éloigna. Il est rentré chez lui et est entré dans sa salle de bain, où il a retiré le papier hygiénique et l’a remis sur le support de la bonne façon. Cela suggère qu’il a fini d’essayer de se changer pour être le partenaire idéal de Lea.

De retour à l’hôpital, l’ami de Claire, Dash, lui a rendu une visite inattendue, où il lui a offert une boîte de recettes de feu Kay… et lui a demandé un rendez-vous. Claire n’était pas sûre que ce serait une bonne idée de commencer une romance avec le veuf, mais Melendez l’a encouragée à faire ce qui la rend heureuse. (A noter également: la façon dont Melendez a regardé Claire lorsqu’elle a embrassé Dash pour la première fois.)

L’épisode a également mis en place un nouvel arc pour Park, qui, la saison dernière, tentait de réparer sa relation avec la femme éloignée Mia et leur fils adolescent Kellan. Cette semaine, Kellan a rendu visite à papa et a été surpris en train de vapoter sur le terrain de l’hôpital. Lorsque Park l’a réprimandé, Kellan a subi une attaque de panique massive. Plus tard, lorsque Park a tenté de comprendre ce qui dérangeait son fils, Kellan a confronté papa à propos de continuer à laisser son travail entraver leur relation. Il a également été révélé que Park et Mia n’avaient pas réussi à se réconcilier.

Quant aux patients de la semaine…

* Melendez, Shaun et Claire ont travaillé sur Alice Gottfried (The Handmaid’s Tale’s Ever Carradine), dont l’état surrénalien a été mal diagnostiqué pendant une demi-décennie. La quasi-décision d’avoir une procédure qui change la vie a presque coûté à Alice son mariage avec Owen (joué par la co-star de Freddie Highmore’s Bates Motel David Cubitt – alias Sam Bates), ainsi que sa relation avec sa fille Ruby, mais tout a fonctionné à la fin. Shaun a proposé une chirurgie expérimentale pour sauver la mobilité d’Alice.

* Andrews, Park et Morgan ont travaillé sur Wes Keller (vétérinaire perdu Harold Perrineau), un ancien toxicomane qui a changé sa vie et était maintenant le mentor d’un groupe d’adolescents à risque. Lorsque Wes a eu une insuffisance rénale, l’un de ses mentorés – un jeune émancipé de 16 ans nommé Max – voulait être un donneur vivant. Andrews, Morgan et Park ont ​​voté en faveur de laisser Max faire don de l’organe, mais Lim ne permettrait pas à la greffe d’avancer; les risques pour Max étaient trop graves, dit-elle, et il avait besoin d’un adulte pour avoir le dos. Elle a confronté Wes à propos de sa décision, puis a accepté de mentir à Max et de lui dire qu’il n’était pas en fait un match pour Wes.

Que pensez-vous de The Good Doctor Saison 3, épisode 17: «Fixation»? Pouvez-vous continuer à défendre une relation Shaun / Lea maintenant que Lea a reconnu pourquoi elle ne veut pas être avec Shaun?